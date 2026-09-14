Okul koridorlarında yeni heyecan: Aksaray'da 82 bin 421 öğrenci ders başı yaptı

Aksaray'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Sağlık Beldesi'ndeki Sağlık İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programıyla tören havasında açıldı. Bölgedeki program, yeni döneme ilişkin mesajlar ve öğrenciler arasındaki dayanışma vurgusuyla şekillendi.

Eğitim verileri:

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, yeni dönemin temasını "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" olarak açıkladı. Uzantı, kent genelindeki güncel sayıları paylaştı: 491 okul, 4 bin 506 sınıf, 6 bin 403 öğretmen ve toplam 82 bin 421 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlandığını belirtti ve tüm öğretmen ile öğrencilere başarı diledi.

Tören ve etkinlikler:

Program kapsamında yapılan konuşmaların ardından, okul koridorlarında sıcak anlar yaşandı. 4. sınıf öğrencisi, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine hoş geldiniz konuşması yaptı, günün anlam ve önemini belirten bir şiir okudu. Tören sonunda birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim edilerek ilk gün heyecanı paylaşıldı.

Yetkililer, yeni dönemin hem akademik hem de sosyal açıdan verimli geçmesi için öğretmen, öğrenci ve velilerin iş birliğine vurgu yaptı. Aksaray'da eğitimin sağlıklı ilerlemesi için il genelinde planlanan çalışmaların yıl boyunca devam edeceği ifade edildi.

AKSARAY GENELİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI, SAĞLIK KASABASI’NDA BULUNAN SAĞLIK İLKOKULU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.