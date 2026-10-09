Okul koridoruna hayrat çeşmesi kuran yöneticiler su ve kültür bilinci aşılıyor

Okul koridorunda hayrat çeşmesi:

Sivas’ta Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul müdürü Serpil Dal ile müdür yardımcısı Yılmaz Bulut, öğrencilerde hayrat kültürünü ve suyun korunması bilincini geliştirmek amacıyla okul koridoruna hayrat çeşmesi kurdu.

Amaç ve uygulama:

Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yetkin ve erdemli bireyler yetiştirme hedefiyle örtüşüyor. Okul yönetimi, çeşmeyi bir arıtma sistemiyle donatarak öğrencilerin daha sağlıklı suya ulaşmasını sağlamayı ve unutulmaya yüz tutmuş hayrat geleneğini yeni nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Okul müdürü Serpil Dal uygulamayla ilgili olarak, "Milli Eğitim Bakanlığımız, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Biz suyu sadece temel bir ihtiyaç değil aynı zamanda korunması gereken bir değer olarak görüyoruz. Öğrencilerimize bilginin yanı sıra sorumluluk alma, kıymet bilme ve değerlerin farkında olmak gibi bir eğitim anlayışı benimsiyoruz. Bu çeşmeden akan suyun hem çocuklarımıza suyun kıymetini bilmelerinde vesile olmasını hem de bir geleneği yaşatma anlamında değer katmasını temenni ediyoruz" dedi.

Başlarken ortaya çıkan fikir ve dönüşler:

Müdür yardımcısı Yılmaz Bulut ise projenin okul tadilatı sırasında doğduğunu anlattı: "Geçtiğimiz yaz döneminde okulumuzda bir tadilat dönemi vardı. Bu süreç içerisinde müdürümüzle birlikte gelişen durum sonrasında böyle bir hayrat yapmaya karar verdik. Kadim kültürümüzde de yerini bulan hayrat geleneğinin yaşatılması ve devam ettirilmesi bu çalışmayı yapmamızdaki en önemli unsur oldu. Hayratın hayırlara vesile olması ve öğrencilerimizde de bu bilincin gelişmesi amacıyla ve yok olmaya yüz tutmuş bir geleneğimizin tekrarlanması amacıyla yola çıktığımız bir uygulama. Öğrencilerde istediğimiz bilincin oluşmasıyla birlikte çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Öğrenciler bu durumdan kendi evlerinde ve diğer okullardaki arkadaşlarına bahsederek memnuniyetlerini iletiyorlar. Çeşmeyi arıtma suyu ile dizayn ettik. Böylece daha sağlıklı suya da ulaşmalarını sağladık."

Okul yönetiminin hedefi, eğitimin sadece akademik bilgi aktarmakla sınırlı kalmayıp aynı zamanda sorumluluk, değer bilinci ve kültürel mirasın aktarımına katkı sunması. Arıtma sistemiyle desteklenen çeşme, hem hijyen hem de geleneksel değerin hatırlatılması yönünden işlevsel hale getirildi.

Öğrenci yorumları ve beklentiler:

Öğrencilerden Hamza Mert Ganpolat da çeşmeyi olumlu bulduğunu söyledi: "Okulumuz yöneticilerinin yaptırmış olduğu hayrat çeşmesi çok güzel oldu. Okulda suyu bu şekilde tüketebilmemiz bizler için daha iyi oldu. Arıtılmış su olduğu için de daha sağlıklı. Eski bir geleneği de bu şekilde yaşatmaları bizler için çok verimli oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz."

Okul yönetimi, hayrat çeşmesinin hem günlük yaşam alışkanlıklarında hem de kültürel farkındalıkta kalıcı etkiler bırakmasını bekliyor; uygulamanın benzer projeleri tetiklemesi ve öğrenciler arasında suyun korunmasına dair bilinç oluşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

OKUL MÜDÜRÜ SERPİL DAL, MÜDÜR YARDIMCISI YILMAZ BULUT