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Okul önünde bekçiye saldıran öğretmenin kimliği ortaya çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ilkokul önünde bekçiye saldıran kişinin, aynı zamanda velisi olduğu öğrenciyle ilişkilendirilen ve başka bir okulda görevli öğretmen olduğu belirlendi; bekçi biber gazı kullandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul önünde bekçiye saldıran öğretmenin kimliği ortaya çıktı

olay nasıl gelişti:

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Anafartalar İlkokulu önünde, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla devriye gezen mahalle bekçisi, okul etrafında duran bir kişiyi uzaklaşması yönünde uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs ile görevli bekçi arasında kısa sürede tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle arbede yaşandı; arbede sırasında şüpheli şahıs görevli bekçiye fiziki saldırıda bulundu. Bekçi, kendini korumak ve şahsı etkisiz hâle getirmek amacıyla biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan o hareketli anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

şahsın kimliği ve okulun müdahalesi:

Olayın ardından, bekçi ile arbede yaşayan kişinin okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu öğrenildi. Şahsın ayrıca Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kadrosunda öğretmen olarak görev yaptığı bildirildi.

Görevli bekçiye saldıran şüpheli, olayın hemen ardından okul idaresi tarafından ilkokul binasının içerisine alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Olay anına ait görüntüler olayın gelişimini belgeledi.

İZMİR&#039;İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE BİR İLKOKULUN ÖNÜNDE BEKLEYEN VE UZAKLAŞMASI YÖNÜNDE KENDİSİNİ UYARAN...

İZMİR'İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE BİR İLKOKULUN ÖNÜNDE BEKLEYEN VE UZAKLAŞMASI YÖNÜNDE KENDİSİNİ UYARAN BEKÇİYE FİZİKİ SALDIRIDA BULUNAN ŞAHSA BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ. ŞAHSIN BAŞKA BİR OKULDA ÖĞRETMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKARKEN, O HAREKETLİ DAKİKALAR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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