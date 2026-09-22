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Okul önünde silahla müdahale: Turgutlu'da 10 öğrenci yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki meslek lisesi önünde silahla ateş açılması sonucu 10 öğrenci yaralandı; 2'sinin hayati tehlikesi sürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul önünde silahla müdahale: Turgutlu'da 10 öğrenci yaralandı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün saat 08.01 sıralarında Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde silahla ateş açılması sonucu panik yaşandı. Olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okul önünde elinde silah bulunan bir kişinin etrafa ateş ettiği ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi ve ilk belirlemelere göre olayda 10 öğrenci yaralandı.

Yaralıların durumu:

Yaralılardan Irmak Oğul (16) ve Berke Seyman (16)'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Irmak Oğul, tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesi'nde sürüyor.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınanlar: Berke Seyman, Kardelen Filiz Yağız, Hatice Ecrin Barman, Kadir Başakçi, Azranur Güler, Batuhan Talayhan ve Mustafa Koçyiğit. Özel Ege Umut Hastanesi'nde tedavi görenler: Nisanur Malseven ve Rabia Demirkol.

Şüpheli ve soruşturma:

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9/C sınıfı öğrencisi Halil Orhan yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Turgutlu’da okul önünde silahlı saldırı: 10 öğrenci yaralandı

Turgutlu’da okul önünde silahlı saldırı: 10 öğrenci yaralandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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