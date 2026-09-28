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Okul önündeki boş arazi atık dağına dönüştü; kameraya rağmen döküm sürüyor

Adana Güzelevler'de anaokulu önündeki boş arazi mobilya atıklarıyla doldu; muhtar kamerayla kayıt aldı ama döküm devam ediyor, mahalle yetkililerden çözüm bekliyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Okul önündeki boş arazi atık dağına dönüştü; kameraya rağmen döküm sürüyor

Okul önündeki arazi atıklarla doldu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Güzelevler Anaokulu önündeki boş arazi, bölgedeki Mobilyacılar Sitesi kaynaklı sünger, bez ve diğer mobilya üretim atıklarının istiflendiği bir alana dönüştü. Mahalle sakinleri uzun süredir alanda biriken malzemelerin hem çevreyi hem de okula gelen çocukları olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Mahalleli kamerayla tespit etmeye çalıştı:

Sorunun çözülmemesi üzerine muhtar Hasan Yeşil, durumu Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediyeden yanıt alamadığını söyleyen muhtar, atan şahısları tespit etmek için araziyi görecek birkaç noktaya güvenlik kamerası taktırdı. Amaç, kaçak döküm yapanları görüntüleyip yetkililere kanıt sunmaktı.

Kamera görüntüleri ve devam eden döküm:

Takıma rağmen bilinçsiz kişiler kamyonetlerle bölgeye gelerek atıkları boş araziye bırakmaya devam etti. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Muhtar Yeşil, elde ettiği görüntülerle yeniden Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu; belediyenin görüntüler doğrultusunda şahısları tespit edip ceza uygulayıp uygulamadığı ise öğrenilemedi.

Mahalle tepkisi ve riskler:

Uzun süreli istifleme sonucu alanda adeta atık dağları oluştu. Mahalle halkı bunun hem görüntü kirliliği hem çevre kirliliği yarattığını, ayrıca yangın riski taşıdığını vurguluyor. Okula çocuklarını götürüp getiren veliler, bölgenin temizlenmesini isteyerek belediyeye tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Furkan Daniş, "Okulun arkasında çok kötü bir görüntü oluşmuş durumda. Bunların kaldırılması gerekiyor, belediye buraya el atmalı" dedi. Torununu okula getiren Dahiye Doğanay ise, "Benim torunum burada okuyor ama burası çöplük haline gelmiş. Bazen bunları yakıyorlar, her tarafa zarar veriyor. Bunların hepsi petrol artığından yapılıyor, çocuklar bunları teneffüs ediyor. İnsanlar umursamıyor. Yetkililer en kısa zamanda buna bir çözüm bulsun" şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş Çetin Köz ise belediyeyi eleştirerek, "Buralara bir bakın, Adana’yı terk etmişler. Adana’yı gelen çarptı, giden çarptı. Adana’ya sahip çıkın, bir tane sahip çıkan belediye başkanı yok. Başka şehirlere bakın böyle bir görüntü göremezsiniz. Afrika’nın çölleri olur ya biz de Adana’da öyle yaşıyoruz. Terk edilmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Mahalleliler yetkililerden bölgenin temizlenmesi, kaçak döküm yapanların tespit edilip cezalandırılması ve benzer olayların tekrarlanmaması için kalıcı önlemler alınmasını istiyor.

DAHİYE DOĞANAY, &quot;BENİM TORUNUM BURADA OKUYOR AMA BURASI ÇÖPLÜK HALİNE GELMİŞ.

DAHİYE DOĞANAY, "BENİM TORUNUM BURADA OKUYOR AMA BURASI ÇÖPLÜK HALİNE GELMİŞ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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