Okul önündeki silah ihbarı sonrası velilerin bekleyişi sürüyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ihbarın yaratığı panik

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde, bir şahsın silahla etrafa ateş ettiği ve yaralı öğrencilerin bulunduğu yönündeki ihbar bölgeyi alarma geçirdi. İhbarın ulaşmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi.

okula akın eden velilerin tepkisi:

Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Velilerin okula girmeye çalışmasıyla birlikte güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı. Görevliler, endişeli aileleri sakinleştirmekte güçlük çekti.

güvenlik tedbirleri ve soruşturma:

Kolluk kuvvetleri, okul çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı ve bölgedeki çalışmaları sürdürüyor. Olayla ilgili detayların henüz netlik kazanmadığı, ekiplerin ihbarın doğruluğunu ve olaydaki yaralanma iddialarını araştırdığı bildirildi.

Gelişmeler üzerine okul çevresinde kontrollü erişim sağlanırken, hem öğrencilerin güvenliğinin hem de olay yeri incelemesinin öncelikli tutulduğu aktarıldı. Yetkililer, kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını devam ettiriyor.

Okul önünde silah paniği: Velilerin endişeli bekleyişi sürüyor