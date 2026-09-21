Okul saatlerinde güvenlik ayrıntıya indi: Bozdoğan emniyeti sahada

Denetim ve önlemler:

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimlerini artırdı. Okula giriş ve çıkış saatlerinde görev yapan ekipler, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller gerçekleştirdi. Okulların çevresindeki araç ve yaya hareketliliği ekipler tarafından yakından takip edildi.

Servis denetimleri ve bilgilendirme:

Denetimler kapsamında taşımalı eğitimde kullanılan öğrenci servisleri de kontrol edildi. Servis araçlarının teknik uygunluğu ve emniyet tedbirleri incelendi; sürücülere, öğrencilerin güvenli şekilde taşınması için uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı. Uygulamalarda eksik veya risk oluşturan hususlar tespit edildiğinde gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Süreklilik ve hedefler:

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla okul önü ve servis denetimlerini eğitim öğretim dönemi boyunca sürdüreceklerini bildirdi. Yapılan uygulamalar, okul çevresinde oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi ve öğrenci güvenliğinin sağlanmasına odaklanıyor.

BOZDOĞAN EMNİYETİ ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN SAHADA