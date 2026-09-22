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Okul saldırıları sonrası güvenlik: psikolojik destek ve iş birliği şart

Turgutlu saldırısının ardından Dr Bülent Tansel, okullarda fiziksel güvenliğin yanı sıra psikososyal müdahale, erken uyarı ve aile-okul iş birliği çağrısı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul saldırıları sonrası güvenlik: psikolojik destek ve iş birliği şart

Okul, aile ve kurumlar birlikte hareket etmeli

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının ardından okul güvenliği ve öğrencilerin ruh sağlığı yeniden gündeme geldi. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Tansel olayların sadece fiziksel güvenlik bağlamında ele alınmaması gerektiğini vurguladı.

Travmanın kapsamı ve gereksinimler:

"Travma yalnızca fiziksel yaralanma değildir." Tansel’e göre bir öğrencinin arkadaşının vurulduğunu görmesi, silah sesi duyması veya ölüm tehdidi altında bulunması da psikolojik bir travmatik yaşantı oluşturur. Bu nedenle her okulun kriz ve travma sonrası uygulanacak bir psikososyal müdahale planı olması gerektiği belirtildi.

Öğretmenler, aileler ve erken uyarı:

Tansel, öğretmenlerin öğrencilerle günlük temas hâlinde olmaları nedeniyle davranış değişikliklerini ilk fark eden kişiler olduğunu; ciddi davranış değişiklikleri, tehdit ifadeleri, zorbalık, yoğun öfke, sosyal izolasyon, şiddet davranışları, intikam söylemleri, kriz belirtileri ile dijital ortamda tehdit ve şiddet içeriklerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Ancak bu belirtilerin tek başına bir çocuğun saldırgan olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi ve değerlendirmenin bilimsel risk değerlendirme yöntemlerine dayanması gerektiğini vurguladı.

Tansel, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sınav ve akademik destekle sınırlı kalmaması; duygu düzenleme, öfke yönetimi, çatışma çözme, akran ilişkileri, zorbalık, dışlanma, travma ve psikolojik dayanıklılık konularını da kapsaması gerektiğini ifade etti.

Koordinasyon ve önleyici adımlar:

Tansel, okul güvenliğinin sadece kamera ya da güvenlik personeliyle sağlanamayacağını; fiziksel güvenlik kadar psikolojik destek, erken uyarı, aile iş birliği, öğretmen farkındalığı ve kurumlar arası koordinasyonun da gerekli olduğunu söyledi. Riskli bir durumda okul yönetimi, aile, psikolojik danışmanlık hizmetleri, sağlık sistemi ve gerektiğinde kolluk birimleri arasında çocuğun üstün yararını merkeze alan açık müdahale protokollerinin bulunması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin karşılaştıkları tehditleri güven duydukları yetişkinlerle paylaşabilmelerinin önleyici çalışmalar açısından önemli olduğunu vurgulayan Tansel, okullarda güvenli ve gizli bildirim mekanizmalarının kurulmasını, öğretmen ve ailelerin risk belirtileri konusunda bilinçlendirilmesini ve silaha erişimin engellenmesini önerdi.

Güvenli okul tanımını genişleten Tansel, "Güvenli okul, sadece silahın girmediği okul değildir. Güvenli okul; çocuğun görüldüğü, duyulduğu, desteklendiği ve kendisini ait hissettiği okuldur." ifadelerini kullanarak şiddeti önlemenin en etkili yolunun riskleri ortaya çıkmadan fark etmek olduğunu kaydetti.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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