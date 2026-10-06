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Okul saldırısında ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti; bakan Yusuf Tekin'den uyarı

Bakan Yusuf Tekin, İstanbul Başakşehir'de bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı; müfredat ve güvenlik önlemleri gündemde.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okul saldırısında ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti; bakan Yusuf Tekin'den uyarı

İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda ağır yaralanan öğrenci yaşamını yitirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başakşehir'deki ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayın, başka bir okulun üniformasını giyen bir öğrencinin ortaokula girerek bıçakla saldırması sonucu meydana geldiği aktarıldı.

O öğrencimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum,

milli eğitim gündemi ve müfredat değişikliği:

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla 2024 başından itibaren revize ettikleri müfredatın amacının çocukların akademik başarılarının yükseltilmesi ile birlikte milli ve manevi değerlere, birlik ve beraberliğe bağlı bir kuşağın yetiştirilmesi olduğunu vurguladı. Tekin, bu değişiklikleri uygulamaya koyduktan sonra ülke genelinde tartışmaların başladığını ve bazı kesimlerin, eğitimde birlik ve kardeşlik vurgusundan rahatsız olarak okullarda provokasyonlara yol açtıklarını öne sürdü.

Bakan, Bratislava'da yapılan toplantıya atıfla, "Bu yıl Bratislava'da yaptığımız bir toplantıda dünyada son değerlendirmede, yani 8 Eylül 2026 tarihli değerlendirmede 2003 yılında 38 ülke arasında ilk 30'a bile giremeyen Türkiye 91 ülke arasında ilk 15'e girdi" sözlerini paylaştı ve eğitimin kazanımlarına yönelik rahatsızlıkların artığını kaydetti.

güvenlik tedbirleri ve ailelerin sorumluluğu:

Tekin, yedi bakanlığın ortak çalışmasıyla okullarda güvenlik tedbirleri alındığını; sosyal medya, rehberlik faaliyetleri ve aile eğitimi başta olmak üzere çok yönlü önlemler üzerinde durduklarını söyledi. Ancak sözcüğünü, alınan önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını belirterek örnekledi: "İlkokul 1. sınıfa giden bir öğrenci, evden babasının silahını alıp okula gidiyorsa... 69 aylık bir çocuk. 69 ay. 7 yaşında." Bakan, böyle erişimlerin engellenmesi için ailelerin de sürece dahil olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında ayrıca son dönemde Manisa Turgutlu ve Osmaniye'de yaşanan olaylara değinen Tekin, bugün sabah Başakşehir'de meydana gelen saldırıyı da bu zincirin parçası olarak nitelendirdi ve olayları motive edenlere yönelik uyarıda bulundu: "Bu ülkede, ülkenin birliğini ve beraberliğini size rağmen engellemeye çalışsalar da biz hep beraber bunu başaracağız."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, AK PARTİ YÜKSEKOVA İLÇE BAŞKANLIĞINDA GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, AK PARTİ YÜKSEKOVA İLÇE BAŞKANLIĞINDA GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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