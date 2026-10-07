Okul saldırısında yaşamını yitiren 10 yaşındaki Eslem Sare son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve defin:

İstanbul Başakşehir'de bir okulda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut için memleketi Bartın'ın Kumluca beldesi Güvendik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Güvendik Mahalle Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Eslem Sare'nin cenazesi dualar ve gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Törene katılanlar arasında aile yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

Katılım ve resmi temsilciler:

Cenaze törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile il ve ilçe protokolü katıldı. Ayrıca törende Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve önceki dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hazır bulunarak Bulut ailesinin acısını paylaştı.

Saldırının ardından sağlık durumu:

Başakşehir Kayaşehir Şey Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen olayda toplam 8 öğrenci yaralanmıştı. Bu öğrencilerden Eslem Sare Bulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; diğer 7 öğrencinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Mahalle sakinleri ve törene katılanlar, aileye taziyelerini iletirken olayın yarattığı derin üzüntü törene damga vurdu. Cenaze sırasında aile yakınlarının ve komşuların gözyaşları ve duaları dikkat çekti.

İSTANBUL’UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE BİR OKULDA MEYDANA GELEN BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANARAK HAYATINI KAYBEDEN 10 YAŞINDAKİ ESLEM SARE BULUT, MEMLEKETİ BARTIN’DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ.