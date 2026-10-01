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Okul servislerinde güvenlik bilinci güçlendiriliyor: Bandırma'da eğitim

Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda düzenlenen programla okul servis şoförleri ve rehber personele trafik güvenliği bilinci artırıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Okul servislerinde güvenlik bilinci güçlendiriliyor: Bandırma'da eğitim

Okul servislerinde güvenlik bilinci güçlendiriliyor: Bandırma'da eğitim

Bandırma'da okul servis araçlarında görev yapan şoförler ile rehber personele yönelik trafik güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Etkinlik, Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

eğitimin amacı ve kapsamı:

Programın temel amacı, okul servis taşımacılığında güvenlik bilincini güçlendirmek ve saha uygulamalarında dikkat edilmesi gereken konuları pekiştirmekti. Katılımcılara yolcu güvenliği, trafik kurallarına uyum ve rehber personelin görev tanımı ile iletişim becerileri hakkında bilgiler verildi.

odanın değerlendirmesi ve teşekkür:

Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Çapar ile Yönetim Kurulu, eğitimin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Oda yetkilileri, mesleğin itibarının korunması ve verilen hizmetin kalitesinin artırılmasının eğitimle desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Katılımcılardan beklenti, alınan eğitimler sayesinde servis içi uygulamalarda daha dikkatli davranılması ve böylece öğrenci taşıma süreçlerinde güvenliğin artması yönünde oldu.

BANDIRMA’DA OKUL SERVİS ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN ŞOFÖRLER İLE REHBER PERSONELE YÖNELİK TRAFİK...

BANDIRMA’DA OKUL SERVİS ARAÇLARINDA GÖREV YAPAN ŞOFÖRLER İLE REHBER PERSONELE YÖNELİK TRAFİK GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI AMACIYLA EĞİTİM DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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