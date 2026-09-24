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Okul servislerinde sıkı denetim: 8 araç trafikten men edildi

Antalya jandarmasının 14-24 Eylül denetiminde 3.672 servis aracı kontrol edildi; 23 araca para cezası, 8 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul servislerinde sıkı denetim: 8 araç trafikten men edildi

Okul servislerinde sıkı denetim: 8 araç trafikten men edildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerde, geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi.

denetimin kapsamı ve süresi:

İçişleri Bakanlığınca planlanan müşterek özel denetim kapsamında 14-24 Eylül tarihlerinde okul servis araçları ve sürücüleri sistematik şekilde kontrol edildi.

tespitler ve uygulanan yaptırımlar:

Denetimlerde toplam 3.672 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 23 okul servis aracına idari para cezası uygulandı; eksiklikleri bulunan 8 araç ise trafikten men edildi.

Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.

ANTALYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN...

ANTALYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 3 BİN 672 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ. DENETİMLERDE 23 OKUL SERVİS ARACINA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, 8 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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