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Okul sıraları bugün yeniden doldu: 17 milyon öğrenci ders başı yaptı

2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı; yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen okula döndü, yıl teması 'Maarifin Kalbinde Oyun'.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul sıraları bugün yeniden doldu: 17 milyon öğrenci ders başı yaptı

Okullar çalınan zille yeni döneme başladı

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde eğitim kurumlarında hareketlilik yeniden arttı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlayarak yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmene eğitim kapılarını açtı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul çevrelerinde aileler, öğrenciler ve öğretmenler arasında sıcak karşılaşmalar yaşandı.

Yeni dönemde eğitim uygulamaları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde sürdürülürken, bakanlık tarafından yılın teması olarak 'Maarifin Kalbinde Oyun' belirlendi. Okulların açıldığı ilk gün, hem deneyimli öğrenciler hem de eğitim hayatına ilk kez adım atanlar için ayrı bir heyecan taşıdı.

Tatil takvimi ve kritik tarihler:

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona eriyor. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek; ikinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 15-19 Mart 2027 tarihleri arasında planlandı ve eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

İlk gün duyguları: öğrencilerden notlar

Okula dönüşün heyecanını yaşayan öğrencilerden Güneş Atasoy, 'Okul açıldığı için güzel hissediyorum. Yaz tatilim oldukça güzel geçti. Bu yıl daha çok çalışacağım. Yaz tatilinde köye gittim. Arkadaşlarımla bol bol dışarı çıktım. Arkadaşlarımı görünce mutlu oldum. Hayalim futbolcu olmak' diye konuştu.

Sevda Başkaya ise, 'Okulun açılması çok güzel. 1’inci sınıfa başlamış gibi hissettim. Yaz tatilinde gezdim, Antalya’ya gittim. Derslerime çalışacağım. Hayalim veteriner olmak ve tüm hayvanlara yardım etmek' ifadelerini kullandı. Bir diğer öğrenci de bilişim dersindeki hedeflerinden söz ederek, 'Yeni birilerini tanıyacağım. Çalışkan olmak benim elimde olan bir şey. Çünkü ben bilişim dersinde en iyi performansı göstermek istiyorum. Büyüyünce abim gibi programcı olacağım' dedi.

Okulların açılmasıyla başlayan bu dönem, hem akademik hem sosyal gelişim açısından planlanan takvim ve belirlenen tema doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerle devam edecek.

YAZ TATİLİNİN ARDINDAN TÜRKİYE GENELİNDE OKUL HEYECANI YENİDEN BAŞLADI. YAKLAŞIK 17 MİLYON ÖĞRENCİ...

YAZ TATİLİNİN ARDINDAN TÜRKİYE GENELİNDE OKUL HEYECANI YENİDEN BAŞLADI. YAKLAŞIK 17 MİLYON ÖĞRENCİ VE 1 MİLYON 200 BİN ÖĞRETMEN, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE DERS BAŞI YAPTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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