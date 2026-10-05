Okul sıralarında Van Gölü bilinci yükseliyor

Van Gölü bilinci okullara taşındı:

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Van İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen farkındalık eğitimi, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında gerçekleştirildi. Programda su kaynaklarının korunması, çevre kirliliğinin boyutları ve atıkların oluşturduğu riskler ele alındı.

Ele alınan riskler ve odak konular:

Eğitimde, gölün ekolojik yapısı ve havzanın karşı karşıya bulunduğu çevresel tehditler detaylandırıldı. Katılımcılara su kullanımı, kirlilik kaynaklarının kontrolü ve atık yönetiminin önemi konusunda somut örnekler sunuldu. Etkinlik boyunca toplumsal farkındalık ve bireysel davranışların korumadaki rolüne dikkat çekildi.

Gençlere verilen mesajlar:

Öğrencilere günlük yaşamda doğanın korunmasına nasıl katkı sunabilecekleri konusunda pratik bilgiler verildi. Özellikle gençlerin yaşadıkları havzanın doğal değerlerini tanımalarının, koruma bilincinin geliştirilmesi açısından kritik olduğu vurgulandı; öğrencilerin çevreye karşı sorumluluk hissetmeleri teşvik edildi.

Dr. Erdoğan Özel konuya ilişkin şöyle konuştu: Van Gölü’nü korumak istiyorsak işe çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlamalıyız. Van Gölü Havzası’nda yaşayan her gencimizin bu eşsiz coğrafyanın değerini bilmesini ve gelecekte ona sahip çıkmasını istiyoruz. Vangölü Aktivistleri olarak, paydaşı olduğumuz Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında okullardaki bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız yalnızca çevre sorunlarını anlatmak değil; Van Gölü’nü tanıyan, seven, koruyan ve çevresine karşı sorumluluk hisseden bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır

Eğitim çalışmalarının havza genelindeki farklı okullarda devam edeceğini dile getiren Özel, "Van Gölü hepimizin ortak değeri ve gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. Korumanın en güçlü yolu ise toplumsal bilinçtir" diye konuştu.

Programın sonunda okul müdürüne Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın sloganının yer aldığı bir tişört takdim edildi.

VAN GÖLÜ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA DÜZENLENEN FARKINDALIK EĞİTİMİNDE LİSE ÖĞRENCİLERİNE, GÖLÜN EKOLOJİK YAPISI, KARŞI KARŞIYA BULUNDUĞU ÇEVRESEL TEHDİTLER VE KORUNMASI İÇİN BİREYSEL OLARAK YAPILABİLECEKLER ANLATILDI.