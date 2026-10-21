Okul sıralarından satranç tahtasına: Bolvadin'de ilçe turnuvası

turnuvanın amacı ve düzenleyicisi:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini artırmak amacıyla ilçe geneli bir satranç turnuvası düzenleniyor. Organizasyonu yürüten Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, etkinliği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda planladı.

Turnuva, farklı yaş gruplarını kapsayan beş kategori halinde gerçekleştirilecek: ilkokul, 5 ve 6’ncı sınıflar, 7 ve 8’inci sınıflar, 9 ve 10’uncu sınıflar ile 11 ve 12’nci sınıflar.

takvim:

Turnuvada okul elemeleri 26 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Bu eleme sürecinin ardından ilçe final müsabakaları 23 Kasım tarihinde başlayacak.

ödüllendirme:

Her kategoride dereceye giren ilk üç öğrenciye ödül verilecek. Etkinlik, öğrencilerin rekabetçi bir ortamda strateji ve problem çözme yeteneklerini pekiştirmeyi hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN ANALİTİK DÜŞÜNME, PROBLEM ÇÖZME VE STRATEJİ GELİŞTİRME BECERİLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA İLÇE GENELİ SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENECEK.