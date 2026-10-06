Okul sıralarından vadinin çimenlerine: Endemik Vadi çocukların keşif alanı

Endemik Vadi öğrenciler için açık hava sınıfı:

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Endemik Vadi, okul gezilerinin ve genç keşiflerin merkezi haline geldi. Yeşil alanları ve doğal dokusuyla dikkat çeken vadi, öğrencilere endemik hayvan ve bitki türlerini yerinde görme, doğal yaşamı gözlemleme ve doğaya karşı duyarlılık geliştirme fırsatı sunuyor.

Okulların programlarına dahil edilen ziyaretlerde çocuklar, ders kitaplarında öğrendiklerini arazide pekiştiriyor; bitki morfolojisi, ekosistem ilişkileri ve koruma bilincine dair somut deneyimler yaşıyor. Bu yaklaşım hem merak duygusunu canlı tutuyor hem de çevre eğitiminin kalıcılığını artırıyor.

Eğitim programları ve saha etkinlikleri:

Endemik Vadi, rehberli yürüyüşler, tür tanıma çalışmaları ve gözlem odaklı etkinliklerle öğrencilerin katılımını teşvik ediyor. Alanın doğal yapısı, çocukların keşfederek öğrenmesine uygun şekilde düzenlenmiş; öğretmenler ve rehberler eşliğinde yapılan uygulamalar öğrencilere güvenli ve interaktif bir öğrenme ortamı sağlıyor.

Belediye görüşü ve gelecek beklentisi:

Pursaklar Belediye Başkanı bu projeyi değerlendirirken, 'Çocuklarımızın sadece sınıflarda değil, doğanın içerisinde de öğrenmelerini istiyoruz. Endemik Vadimiz, öğrencilerimizin merak duygusunu geliştiren, doğayı tanımalarına ve sevmelerine katkı sağlayan çok özel bir alan' ifadelerini kullandı. Belediye, Endemik Vadi'nin yeni eğitim-öğretim döneminde Ankara'nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olmaya devam etmesini hedefliyor.

Sonuç olarak Endemik Vadi, eğitim ve doğa sevgisini birleştiren bir yaşam alanı olarak ilçede kalıcı bir kültürel ve çevresel katkı sunuyor. Buraya gelen her öğrencinin gözlerindeki merak ve mutluluk, projenin amacını doğruluyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEYE KAZANDIRILAN ENDEMİK VADİ, ÖĞRENCİLERİN DOĞAYLA BULUŞTUĞU, ÖĞRENİRKEN EĞLENDİĞİ ÖNEMLİ YAŞAM ALANLARINDAN BİRİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR.