okul sporları yeni eğitim yılına törenle başladı

Eskişehir'de okul sporları yeni sezona törenle başladı

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Açılış Töreni, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, eğitim yöneticileri ve Okul Sporları Tertip Komitesi üyeleri katıldı.

törenin amacı ve katılımcılar:

Tören, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ulusal ve uluslararası alanda başarı elde eden okullar ile sporcuları bir araya getirmek ve yeni sezona motivasyon sağlamak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, geçen sezon elde edilen başarıların ödüllendirilmesiyle öğrenci sporcuların çabalarını görünür kıldı ve okullar arası dayanışma vurgulandı.

voleybol sonuçları ve ödül töreni:

Program kapsamında gerçekleşen Okul Sporları Genç A Kız Voleybol müsabakalarında dereceye giren okullar şöyle sıralandı: MAT-FKB Gelişim Okulları birinci, Şehir Koleji ikinci, Çağdaş Okulları üçüncü ve Fatih Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren okullara tören sırasında ödülleri takdim edildi ve başarıları hem öğrencilere hem de okulların spor çalışmalarına dikkat çekti.

Tören, yeni sezon öncesi spor kültürünü güçlendirme ve öğrencilerin sportif gelişimini destekleme mesajı ile sona erdi.

ESKİŞEHİR'DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI AÇILIŞ TÖRENİ, YENİKENT ŞEHİT ANIL GÜL SPOR SALONU'NDA DÜZENLENDİ.