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Okul sporlarında yeni iş birlikleri masaya yatırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Okul Sporları Federasyonu heyetiyle Türkiye'de düzenlenebilecek organizasyonlar ve iş birliklerini görüştü.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Okul sporlarında yeni iş birlikleri masaya yatırıldı

Bakanlıkta kabul

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ivan Dujic ve Genel Sekreter Stylianos Daskalakis ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin okul sporlarına yönelik uluslararası katılımı ve sporcu öğrencilerin Avrupa ve dünya düzeyindeki başarıları ele alındı.

Görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda, okul sporlarının daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla eğitim kurumları, yerel yönetimler ve federasyonlar arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı. Heyet, öğrenci sporcuların deneyim kazanmaları ve başarılarının sürdürülebilir hale getirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi.

İş birlikleri ve ileriye dönük adımlar:

Türkiye'de düzenlenebilecek uluslararası okul sporları organizasyonları ile Avrupa Okul Sporları Federasyonu arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı. Toplantıda ayrıca ev sahipliği kapasitesi, organizasyonların lojistiği ve ortak etkinlik takvimine ilişkin uygulamaya dönük konuların yol haritası tartışıldı.

Kabule; ESSF Yönetim Kurulu Üyesi ve Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir ile ISF Futbol Teknik Komitesi Üyesi Gür Onar da katıldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, AVRUPA OKUL SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANI IVAN DUJİC VE...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, AVRUPA OKUL SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANI IVAN DUJİC VE GENEL SEKRETERİ STYLİANOS DASKALAKİS’İ KABUL ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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