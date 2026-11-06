Okul tabelaları, saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin isimleriyle değiştirildi

Okul isimleri saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin anısına değiştirildi:

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'daki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin anısına iki ortaokulun adı değiştirildi ve yeni tabelalar asıldı.

Hangi okulların isimleri değişti:

Onikişubat ilçesindeki Binevler Ortaokulu'nun adı Bayram Nabi Şişik Ortaokulu olarak, Yunus Emre Ortaokulu'nun adı ise Yusuf Tarık Gül Ortaokulu olarak değiştirildi.

Daha önce yapılan adlandırmalar ve süreç:

Saldırıda hayatını kaybeden diğer öğrencilerin isimleri daha önce de okullara verilmişti; bunlar arasında Ayser Çalık Ortaokulu ve Belinay Nur Boyraz Ortaokulu yer alıyor. Nuri Pakdil Ortaokulu'nun adı ise Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulu olarak değiştirilmişti.

İsimleri değiştirilen iki okulun tabelaları asıldı. Değiştirilecek diğer tabelaların da gerekli çalışmaların ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından asılacağı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 15 NİSAN'DAKİ OKUL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN BAYRAM NABİ ŞİŞİK VE YUSUF TARIK GÜL'ÜN İSİMLERİNİN VERİLDİĞİ İKİ OKULUN TABELASI DEĞİŞTİRİLDİ