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Okul tabelaları, saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin isimleriyle değiştirildi

15 Nisan'daki okul saldırısında yaşamını yitiren Bayram Nabi Şişik ve Yusuf Tarık Gül'ün adları Kahramanmaraş'ta iki ortaokula verildi; tabelalar asıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okul tabelaları, saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin isimleriyle değiştirildi

Okul isimleri saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerin anısına değiştirildi:

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'daki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin anısına iki ortaokulun adı değiştirildi ve yeni tabelalar asıldı.

Hangi okulların isimleri değişti:

Onikişubat ilçesindeki Binevler Ortaokulu'nun adı Bayram Nabi Şişik Ortaokulu olarak, Yunus Emre Ortaokulu'nun adı ise Yusuf Tarık Gül Ortaokulu olarak değiştirildi.

Daha önce yapılan adlandırmalar ve süreç:

Saldırıda hayatını kaybeden diğer öğrencilerin isimleri daha önce de okullara verilmişti; bunlar arasında Ayser Çalık Ortaokulu ve Belinay Nur Boyraz Ortaokulu yer alıyor. Nuri Pakdil Ortaokulu'nun adı ise Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulu olarak değiştirilmişti.

İsimleri değiştirilen iki okulun tabelaları asıldı. Değiştirilecek diğer tabelaların da gerekli çalışmaların ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından asılacağı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA 15 NİSAN&#039;DAKİ OKUL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN BAYRAM NABİ ŞİŞİK VE YUSUF...

KAHRAMANMARAŞ'TA 15 NİSAN'DAKİ OKUL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN BAYRAM NABİ ŞİŞİK VE YUSUF TARIK GÜL'ÜN İSİMLERİNİN VERİLDİĞİ İKİ OKULUN TABELASI DEĞİŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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