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Okul tatbikatında itfaiyenin soğukkanlı müdahalesi alkış topladı

Selçuk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta itfaiye ekipleri duman, enkaz ve araç yangını senaryolarında hızlı müdahale göstererek öğrencilerden alkış aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul tatbikatında itfaiyenin soğukkanlı müdahalesi alkış topladı

Okul tatbikatında itfaiyenin soğukkanlı müdahalesi alkış topladı

Selçuk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikat, Türk İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 312’nci ve Sivas itfaiyesinin kuruluşunun 222’nci yıldönümü kapsamında gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Adem Uzun, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

senaryo ve kurtarma uygulamaları:

Okul yönetimi tarafından verilen senaryo kapsamında ilk olarak yoğun duman ihbarı yapıldı. Ekipler kısa sürede adrese ulaşarak bina içinde mahsur kalan bir öğrenciyi kurtardı. Üst katta kalan bir kişi ise açılan hava yastığına atlayarak tahliye edildi; ekiplerin koordineli çalışması dikkat çekti.

Trafik kazası senaryosunda araçta sıkışan kişi ekiplerce kurtarıldı. Ardından elektrikli araçlarda çıkan yangınlarda uygulanacak müdahale yöntemleri gösterildi ve bu bölüm öğrencilerin güvenli davranış kurallarını öğrenmesine odaklandı.

deprem ve yangın eğitimi:

Deprem senaryosu gereği enkaz altında kalan bir kişinin kurtarılması uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Ayrıca yağ ve tüp yangınlarında alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Tatbikat sırasında bir kadın itfaiye eri halat ile aşağı sarkarak Türk bayrağı açtı.

Genel olarak itfaiye ekiplerinin olaylara soğukkanlı ve organize müdahalesi tatbikatın gerçekçiliğini artırdı. Uygulamalar öğrencilerden yoğun alkış alırken etkinlik hem farkındalık yaratmayı hem de acil durumlara hazırlığı amaçladı.

YAĞ VE TÜP YANGINI KONUSUNDA ÖĞRENCİLER UYARILDI.

YAĞ VE TÜP YANGINI KONUSUNDA ÖĞRENCİLER UYARILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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