veli bilgilendirme toplantıları:

MTK Muğla Teknoloji Koleji, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki velilerle bir araya gelerek düzenlediği bilgilendirme toplantılarıyla eğitimde ortak sorumluluk anlayışını pekiştiriyor. Toplantılarda öğrencilerin akademik, sosyal ve bireysel gelişimleri ile sağlık ve güvenlik konuları ayrıntılı olarak gündeme getirildi.

akademik ve sosyal gelişim:

Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin ders başarısının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerinin de takip edildiğini vurguladı. Toplantılarda öğretim yöntemleri, değerlendirme kriterleri ve öğrenci destek programları hakkında bilgilendirme yapıldı; ailelerin sürece katılımı ve gözlemlerinin eğitim planlarına yön verdiği belirtildi. Özgürce düşünebilen, kendini ifade edebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirme hedefi toplantıların merkezinde yer aldı.

güvenli eğitim ortamı ve okul-aile iş birliği:

MTK Koleji, «Güvenli Okul, Güvenli Gelecek» yaklaşımıyla güvenliğin salt fiziksel koşullarla sınırlı olmadığını, psikolojik ve sosyal boyutların da önem taşıdığını paylaştı. Okul, öğrencilerin saygı ve karşılıklı anlayış temelinde kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanması için velilerle yakın iletişim kurmanın önemine dikkat çekti. Okul-aile iş birliğinin, çocukların eğitim yolculuğunda kilit rol oynadığı vurgulandı.

Eğitimin temel basamağını oluşturan ilkokul, akademik ve sosyal omurgayı güçlendiren ortaokul ile öğrencileri yükseköğrenime hazırlayan lise kademelerinde gerçekleştirilen toplantılar, kurumun bütüncül eğitim yaklaşımının uygulamadaki yansımaları olarak değerlendiriliyor. Veli bilgilendirme oturumları, ailelerin eğitim sürecine daha etkin katılımını sağlamayı ve öğrencilerin gelişimini okul ve ailenin ortak anlayışıyla desteklemeyi amaçlıyor.

MTK MUĞLA TEKNOLOJİ KOLEJİ’NDE İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE VELİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINDA ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK, SOSYAL VE BİREYSEL GELİŞİMLERİ ELE ALINIRKEN GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMI İÇİN OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.