Okul yakınında çarpışma: belediye otobüsündeki 2 öğrenci yaralandı

Okul yakınında meydana gelen kaza

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 71 Evler Mahallesi Hekimoğlu Sokak üzerinde iki aracın çarpışması sonucu yaralanma ile sonuçlanan bir trafik kazası yaşandı. Olay, Cahit Zarifoğlu Ortaokulu yakınında gerçekleşti ve çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaza yeri ve araç bilgiler:

Edinilen bilgiye göre çarpışmaya karışan araçlar, 21 AAR 792 plakalı belediye otobüsü ile 80 ABD 187 plakalı otomobil oldu. Kazanın, iki sokağın kesiştiği noktada meydana geldiği belirtildi.

Müdahale, yaralılar ve soruşturma:

Kazada belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerine giderek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı öğrenciler, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsün diğer yolcuları ise başka bir belediye otobüsüne nakledildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor; kazanın gelişimi ve nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

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