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Okul yollarında güvenlik: Karabük ekipleri çocuklar için görevde

Karabük'te emniyet ve jandarma, okul çevreleri ve servislerde yaptıkları denetimlerle öğrencilerin güvenli ulaşımını ve huzurlu eğitim ortamını yıl boyunca sağlıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okul yollarında güvenlik: Karabük ekipleri çocuklar için görevde

karabük'te okul çevresi ve servislerde sürekli denetim:

Karabük'te emniyet ve jandarma birimleri, öğrencilerin huzur içinde eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul servisleri, okul çevreleri ve okul bahçeleri başta olmak üzere geniş bir alanda önleyici güvenlik tedbirleri uyguluyor. Ekipler, güzergâh kontrolleri, araç denetimleri ve okul çevresi devriyeleri gibi uygulamalarla öğrencilerin okula güvenli ulaşımını sağlıyor.

valilikten yapılan bilgilendirme:

Karabük Valiliği, yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamasında, ekiplerin eğitim saatleri boyunca gerekli kontrolleri ve denetimleri gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamada, amaçların okul çevresinde güvenli bir ortam oluşturmak ve öğrencilerin eğitim faaliyetlerini huzur içinde sürdürebilmelerine katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

sürdürülebilir güvenlik ve sorumluluk:

Açıklamada ayrıca, geleceğin teminatı olan çocukların güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu belirtilirken, ildeki emniyet ve jandarma birimlerinin eğitim öğretim yılı boyunca görevlerinin başında olmaya devam edeceği duyuruldu. Veliler ve okul yönetimleriyle koordinasyonun sürdüğü, denetimlerin düzenli aralıklarla tekrarlandığı ifade edildi.

Toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle yürütülen bu çalışmaların hedefi, öğrencilerin sadece okula güvenli ulaşmasını sağlamak değil, aynı zamanda eğitim ortamında huzurun devamını temin etmektir.

KARABÜK&#039;TE, EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM...

KARABÜK'TE, EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATLARINI SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA, OKUL SERVİSLERİNDE, OKUL ÇEVRELERİNDE VE OKUL BAHÇELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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