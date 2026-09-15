okul yollarında güvenlik seferberliği: jandarma servisleri tek tek denetliyor

okul servislerinde kapsamlı denetim başlatıldı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorumluluk bölgesindeki okul çevreleri ve servis güzergâhlarında kapsamlı bir denetim programı yürüttü. Asayiş ve trafik timleri koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamalarda öncelik, öğrencilerin güvenli taşınması ve trafik kurallarına uyum sağlanması olarak belirlendi.

denetimin kapsamı:

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında okul servis araçları ve sürücülerinin taşıması gereken belgeleri kontrol etti. Yapılan incelemelerde Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümleri, SRC belgesi, psikoteknik değerlendirme sonucu ve MEB sertifikası gibi zorunlu belgelerin varlığına bakıldı. Ayrıca araçların teknik durumu, emniyet kemeri kullanımı ve öğrencilerin güvenli şekilde bindirilip indirilmelerine ilişkin uygulamalar değerlendirildi.

sürücü ve öğrencilere yönelik bilgilendirme:

Denetimler sırasında sürücülere trafik kuralları, emniyetli servis uygulamaları ve mevzuat konularında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri ayrıca öğrencilere ulaşım güvenliği, yaya davranışları ve araç içinde dikkat edilmesi gereken kuralları anlatarak farkındalık oluşturdu. Bu bilgilendirme faaliyetleri, hem denetim hem de eğitim amaçlı olacak şekilde yoğunlaştırıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, söz konusu denetim ve bilgilendirme çalışmalarının eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Amaç, okul giriş çıkışlarında yaşanabilecek riskleri azaltmak ve öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında yolculuk yapmalarını sağlamaktır.

JANDARMA EKİPLERİ, OKUL SERVİS ARAÇLARI VE SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.