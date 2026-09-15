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Okul yolunda güvenlik: Bayburt'ta çevre ve servis denetimleri yoğunlaştırıldı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim yılıyla birlikte okul çevreleri ve servis araçlarında güvenlik ile trafik kurallarını denetliyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul yolunda güvenlik: Bayburt'ta çevre ve servis denetimleri yoğunlaştırıldı

Okul yolunda güvenlik: Bayburt'ta çevre ve servis denetimleri yoğunlaştırıldı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla il genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların temel hedefi, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak ve kamu düzeni ile trafik güvenliğini korumaktı.

Denetimin kapsamı ve amaçları:

Çalışma kapsamında okul çevrelerinde görevli ekipler tarafından çevre güvenliği kontrolleri ile birlikte trafik uygulamaları yapıldı. Özellikle okul servis araçları üzerinde yapılan incelemelerde, taşıma izinleri, sürücü belgeleri ve emniyet kurallarına uyum denetlendi. Bu kontroller öğrenci güvenliğinin korunması bakımından öncelikli alanlara odaklandı.

Uygulama ve süreklilik:

'Okul Çevreleri Güvenliği ile Servis Araçlarının Denetimi' faaliyeti kapsamında yürütülen denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca düzenli olarak devam edeceği bildirildi. Yetkililer, denetimlerin tekrarlanacağını ve veliler ile sürücülerden kurallara riayet etmelerinin beklendiğini açıkladı.

Denetimlerin, hem öğrencilerin güvenliğini artırmayı hem de okul çevresindeki trafik kaynaklı riskleri azaltmayı hedeflediği vurgulandı.

BAYBURT’TA OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

BAYBURT’TA OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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