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Okul yolunda yitirilen yıllar: öğretmen 14 ay hapis yattı, sekiz yıl sonra beraat etti

Antalya'da kredi dolandırıcılığı tuzağına düşüp 14 ay cezaevine giren beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat, 8 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda beraat etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:34

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul yolunda yitirilen yıllar: öğretmen 14 ay hapis yattı, sekiz yıl sonra beraat etti

Durum özeti:

Antalya'da devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni olan Özgür Fırat (45), 2016'da araç modeli yükseltmek için internetten kredi başvurusu yaptıktan sonra dolandırıcıların ağına düştü. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişilerle kurduğu iletişim sonucunda hesabından toplam 2 bin 250 lira çekildi. Şikayette bulunan Fırat, izleyen yıllarda yargı sürecinin hedefi haline geldi ve yıllarca süren hukuki savaşın ardından beraat etti.

Nasıl dolandırıldı ve şikayet süreci:

Başvurunun reddedildiği bildirildikten sonra kendisini arayan şahısları banka çalışanı zanneden Fırat, kendisine gelen kısa mesajları paylaşarak hesap hareketlerinin düzenleneceği söylentisine inandı. Dört kişinin hesabına gönderdiği paralar, bu mesajlar kullanılarak ATM'den çekildi. Fırat bankaya gidip Eskişehir'de bir kişinin dolandırıldığı iddiasıyla ilgili şikayetçi olduğunu öğrendi ve polisi bilgilendirdi; hesaba ilişkin işlem sonrası hesabını kapattırdı ve arayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yargılama, tutuklama ve cezaevi süreci:

Olayın ardından hakkında "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme dosyası sonucunda Fırat'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararın kesinleştiğinden haberi olmadığını belirten Fırat, Mayıs 2019'da okula giderken polis tarafından gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. İlk üç günün yanlış cezaevinde ve hücrede geçtiğini, daha sonra Antalya'daki cezaevinde devlet memurları koğuşuna alındığını anlattı. Ramazan ayının ilk günü cezaevine giren Fırat, Haziran 2020 sonunda tahliye edildiğini söyledi ve yaşadığı psikolojinin hem kendisini hem ailesini derinden etkilediğini belirtti.

İkinci dava, Yargıtay süreci ve beraat:

Cezaevinden sonra Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan başka bir dosyada, önce emniyette yer almadığı bildirilen suç duyurusu belgesi mahkemeye gönderildi ve bankanın kendisini dokuz kez aradığına ilişkin kayıtlar ortaya çıktı. Kocaeli'de beraat eden Fırat, avukatıyla birlikte Eskişehir davası için kanun yararına bozma başvurusunda bulundu. Yargıtay'ın bu yılki bozma kararı üzerine Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Haziran ayında yapılan yeniden yargılamada Fırat beraat etti.

Mesleğe dönüş, tazminat talepleri ve aile yaşamı:

Eylül ayında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne göreve iade dilekçesi veren Fırat'ın dosyası bakanlığa gönderildi. Banka ve emniyete karşı maddi ve manevi tazminat davası açmak için avukatının çalışması sürüyor. Bu süreçte boşandığını ve geçimini sağlamak için taksicilik yaptığını söyleyen Fırat, "Benim mesleğim öğretmenlik" diyerek görevine dönme isteğini vurguladı. Dokuz yılda üç başarı belgesi aldığını, on üç yaşındaki oğluyla yaz ayları ve ara tatillerde bir araya gelebildiğini belirten Fırat, "En zor şey, insanın alnına çalınan leke. Benim böyle bir şeyle ne işim olur? Kimsenin bir daha mağdur olmasını istemiyorum" diye konuştu.

ÖZGÜR FIRAT

ÖZGÜR FIRAT

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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