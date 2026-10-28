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Okul yöneticileri Kütahya ve Dumlupınar’da saha incelemeleri gerçekleştirdi

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğündeki okul müdürleri Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, Kütahya Müzesi ve Dumlupınar Şehitliği'ni inceledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okul yöneticileri Kütahya ve Dumlupınar’da saha incelemeleri gerçekleştirdi

Okul dışı öğrenme ortamları yerinde incelendi

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında okul müdürleri, eğitimde iyi örneklerin paylaşılması ve saha uygulamalarının yerinde görülmesi amacıyla Kütahya ve Dumlupınar’a yönelik bir eğitim gezisi gerçekleştirdi. Programın temel hedefi, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim süreçlerine etkin biçimde dâhil edilmesi ve yöneticilerin mesleki gelişiminin desteklenmesiydi.

Ziyaret edilen kurumlar ve gözlemler:

Heyetin ilk durağı Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü oldu. Burada geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kültürel mirasın korunması ve bu çalışmaların okul programlarına nasıl entegre edilebileceği hakkında enstitü yetkililerinden bilgi alındı. Katılımcılar, uygulama atölyelerini ve öğrenci çalışmalarını yerinde görerek müfredatla ilişkilendirme fırsatı buldu.

Ardından Kütahya Müzesi ziyareti gerçekleştirildi; tarihî ve kültürel değerlerin eğitimde kullanımı, sergi düzenlemeleri ve okul programlarına yönelik adaptasyonlar detaylı şekilde incelendi. Müze ortamının öğrencilere sağladığı somut öğrenme deneyimleri değerlendirildi.

Dumlupınar etapları ve eğitim perspektifi:

Öğle molası Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'nde verildi; okul müdürleri burada okul yönetimi uygulamaları ve eğitim ortamları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Programın ikinci ayağında heyet, Millî Mücadele’nin simge merkezlerinden Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlik rehberi Yunus Yeşilpınar eşliğinde gerçekleştirilen gezide, bağımsızlık mücadelesinin tarihî süreçleri ve bu mirasın eğitim ortamlarına aktarılmasının önemi vurgulandı.

Gezi boyunca katılımcılar, farklı öğrenme alanlarını yerinde inceleme, mesleki değerlendirmelerde bulunma ve okullarına taşıyabilecekleri iyi uygulama örnekleri hakkında notlar alma imkânı buldu. Organizasyonun, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye ve yöneticilerin bakış açılarını genişletmeye katkı sağlaması hedeflendi.

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, organizasyonun planlanmasına ve uygulanmasına destek veren Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü ve Kütahya Müzesi yetkililerine, Yunus Yeşilpınar, Dumlupınar İlçe Millî Eğitim Müdürü Salim Karaboğa ve Nafi Güral Fen Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir'e teşekkür etti.

TAVŞANLI’DA OKUL MÜDÜRLERİNE KÜTAHYA VE DUMLUPINAR EĞİTİM GEZİSİ

TAVŞANLI’DA OKUL MÜDÜRLERİNE KÜTAHYA VE DUMLUPINAR EĞİTİM GEZİSİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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