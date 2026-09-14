Okul zilinden umut mesajına: Trabzon'da 2026-2027 dönemi başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı törenlerle açıldı

Trabzon'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, il genelinde düzenlenen törenlerle eğitim hayatına başladı. Açılış programlarından ilki Mehmet Ali Tuna İlkokulunda gerçekleştirildi; törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Mehmet Ali Tuna İlkokulu'ndaki açılış:

Törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, iş insanı Erol Tuna, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Protokol üyeleri törene katılarak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin iyi dileklerini paylaştı.

Ahmet Metin Genç törende yaptığı konuşmada, 'İlk sözü 'Oku' olan bir inancın mensupları olarak 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' anlayışını benimsemiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Böyle bir medeniyetle yoğrulmuş milletimizin geleceği ve bu toprakların ilelebet Türk yurdu olarak kalması açısından eğitim, hayatımızın en önemli alanlarından biridir. Bu nedenle sevgili yavrularımızın çok iyi yetişmesini, güçlü bir donanıma sahip olmasını son derece önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

Akçaabat'ta protokol öğrencilerle bir aradaydı:

Akçaabat ilçesinde de 2026-2027 dönemi Söğütlü Ortaokulu'nda düzenlenen programla başladı. Programa Akçaabat Kaymakamı Abdullah Şahin, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Usta ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz ile diğer protokol üyeleri katıldı. Öğrenciler ilk günün heyecanını yaşarken, protokol üyeleri bu sevince ortak oldu.

Osman Nuri Ekim programda, 'Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak geleceğe en güzel şekilde hazırlanması hepimizin ortak hedefidir. Öğrencilerimize derslerinde başarılar, büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Velilerimiz için de güzel ve verimli bir eğitim yılı olmasını temenni ediyorum' diyerek öğrencilere ve eğitim camiasına destek mesajı verdi.

Her iki etkinlikte de vurgulanan ortak nokta, öğrencilerin iyi yetişmesi ve eğitim-öğretim yılının verimli geçmesi temennisiydi. Okulların açılmasıyla birlikte Trabzon'da eğitim hayatı resmen başladı.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ AÇILIŞI DOLAYISIYLA MEHMET ALİ TUNA İLKOKULU’NDA TÖREN DÜZENLENDİ. AÇILIŞ TÖRENİNE TRABZON VALİSİ TAHİR ŞAHİN, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN UYGUN, İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ LOĞOĞLU, İŞ İNSANI EROL TUNA, OKUL İDARECİLERİ, ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER VE VELİLER KATILDI.