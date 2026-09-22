Okul zilinin hemen ardından Turgutlu’da silahlı saldırı: 11 öğrenci yaralandı

Turgutlu'da okul önünde silahlı saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bugün saat 08.01 sıralarında okul önünde silahlı saldırı meydana geldi. Olay, Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde gerçekleşti.

Yaralı sayısı ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 11 öğrenci yaralandı; yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve sevk işlemleri başlatıldı.

Görgü tanıkları ve görüntüler:

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki bir görgü tanığı, olayı şu sözlerle anlattı: "Sesi duydum, kapıya çıktım. O sırada saldırgan elinde tüfekle kaçarak ara sokağa girdi."

Yetkililer, ihbarı değerlendirmeye devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI VATANDAŞ