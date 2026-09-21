Okula başlarken ayrılma kaygısı ve adaptasyon zorluklarına dikkat

Okula geçiş döneminde sık görülen tepkiler:

Okula başlama ve 1. sınıfa geçiş çocuklar için duygusal olarak hassas bir dönemdir. Denizli Tekden Hastanesi Psikiyatri Uz. Dr. Gökhan Bahtiyar bu süreçte özellikle aileden ayrılma tepkilerinin sık rastlandığını belirtiyor. Çocuklarda ayrılma anksiyetesi; okula gitmekte zorlanma, ağlama, direnme ve öfke nöbetleri şeklinde ortaya çıkabiliyor. Çoğu durumda uygun destek ve öğretmen-aile koordinasyonu ile bu tepkiler hafifliyor, ancak bazı vakalarda durumun okul reddine kadar ilerleyebildiğine dikkat çekiliyor.

Davranışların izlenmesi ve ilk müdahaleler:

Başlangıçta çocuğun gelişiminin yakından takip edilmesi ve okul ile aile arasında sık iletişim kurulması önem taşıyor. Dr. Bahtiyar, öğretmenlerin gözlemlerinin ve aile geri bildirimlerinin erken müdahalede belirleyici olduğunu vurguluyor. Sorunlar erken dönemde tespit edilirse, destekleyici tutumlarla ve okul-öğretmen iş birliğiyle çoğu durumda çözüme ulaşmak mümkün oluyor.

Değerlendirme ve tedavi yaklaşımı:

Uzman, bazı çocuklarda uyum güçlüklerinin devam etmesi halinde profesyonel değerlendirme gerektiğini söylüyor. Klinik başvurularında en sık karşılaşılan nedenler arasında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi (öğrenme güçlüğü) ve sosyal kaygı bozukluğu yer alıyor. Bu vakalarda kliniğin uyguladığı değerlendirme araçları arasında MOXO dikkat testi, WISC-4 zeka testi ve ilişkili bozukluklara yönelik ölçekler bulunuyor.

Tedavi seçenekleri ve aileye öneriler:

Yapılan kapsamlı değerlendirmeler; aile görüşmeleri, çocuk/ergen ile yapılan görüşmeler ve okuldan alınan geri bildirimlerin bir araya getirilmesiyle sonuca varıyor. Uygun görülen çocuklara hem ilaçlı hem de ilaç dışı protokoller uygulanabiliyor. Dr. Bahtiyar, çözümün genellikle çok yönlü olduğunu; eğitimsel düzenlemeler, psikoterapi ve gerektiğinde farmakolojik desteğin bir arada planlandığını ifade ediyor. Ailelere ise sabırlı olmaları, öğretmenlerle düzenli iletişim kurmaları ve belirtiler kalıcıysa uzman desteği aramaları tavsiye ediliyor.

DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ PSİKİYATRİ UZ. DR. GÖKHAN BAHTİYAR,