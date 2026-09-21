Dolar 48,7973 +0,08%
Euro 56,0001 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.874,78 -0,97%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,23 -4,09%
--°

Okula başlarken ayrılma kaygısı ve adaptasyon zorluklarına dikkat

İlkokula başlayan çocuklarda ayrılma anksiyetesi, adaptasyon ve dikkat/öğrenme sorunları sık görülür; aile-okul iş birliği ve uzman desteği önemlidir.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Okula başlarken ayrılma kaygısı ve adaptasyon zorluklarına dikkat

Okula geçiş döneminde sık görülen tepkiler:

Okula başlama ve 1. sınıfa geçiş çocuklar için duygusal olarak hassas bir dönemdir. Denizli Tekden Hastanesi Psikiyatri Uz. Dr. Gökhan Bahtiyar bu süreçte özellikle aileden ayrılma tepkilerinin sık rastlandığını belirtiyor. Çocuklarda ayrılma anksiyetesi; okula gitmekte zorlanma, ağlama, direnme ve öfke nöbetleri şeklinde ortaya çıkabiliyor. Çoğu durumda uygun destek ve öğretmen-aile koordinasyonu ile bu tepkiler hafifliyor, ancak bazı vakalarda durumun okul reddine kadar ilerleyebildiğine dikkat çekiliyor.

Davranışların izlenmesi ve ilk müdahaleler:

Başlangıçta çocuğun gelişiminin yakından takip edilmesi ve okul ile aile arasında sık iletişim kurulması önem taşıyor. Dr. Bahtiyar, öğretmenlerin gözlemlerinin ve aile geri bildirimlerinin erken müdahalede belirleyici olduğunu vurguluyor. Sorunlar erken dönemde tespit edilirse, destekleyici tutumlarla ve okul-öğretmen iş birliğiyle çoğu durumda çözüme ulaşmak mümkün oluyor.

Değerlendirme ve tedavi yaklaşımı:

Uzman, bazı çocuklarda uyum güçlüklerinin devam etmesi halinde profesyonel değerlendirme gerektiğini söylüyor. Klinik başvurularında en sık karşılaşılan nedenler arasında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi (öğrenme güçlüğü) ve sosyal kaygı bozukluğu yer alıyor. Bu vakalarda kliniğin uyguladığı değerlendirme araçları arasında MOXO dikkat testi, WISC-4 zeka testi ve ilişkili bozukluklara yönelik ölçekler bulunuyor.

Tedavi seçenekleri ve aileye öneriler:

Yapılan kapsamlı değerlendirmeler; aile görüşmeleri, çocuk/ergen ile yapılan görüşmeler ve okuldan alınan geri bildirimlerin bir araya getirilmesiyle sonuca varıyor. Uygun görülen çocuklara hem ilaçlı hem de ilaç dışı protokoller uygulanabiliyor. Dr. Bahtiyar, çözümün genellikle çok yönlü olduğunu; eğitimsel düzenlemeler, psikoterapi ve gerektiğinde farmakolojik desteğin bir arada planlandığını ifade ediyor. Ailelere ise sabırlı olmaları, öğretmenlerle düzenli iletişim kurmaları ve belirtiler kalıcıysa uzman desteği aramaları tavsiye ediliyor.

DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ PSİKİYATRİ UZ. DR. GÖKHAN BAHTİYAR,

DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ PSİKİYATRİ UZ. DR. GÖKHAN BAHTİYAR,

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi
images

çanakkale kahramanı müstecip onbaşı beyaz perdede
images

yıl dönümünde görev değişimi: adatepe polis başmüfettişi olarak ankara'ya atandı
images

Hastane bahçesine fidanlarla yeşil miras bırakılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adalet arayışındaki ailelerle bakanlıkta yol haritası görüşmesi

Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çıktı

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı