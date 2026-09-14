Okula dönüş, sırtta görünmeyen risk: çocuklarda skolyoz uyarısı

Okula dönüşte omurga taraması önem kazanıyor:

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar uzun süre masa başında oturmaya, ders aralarında ağır çantalar taşımaya ve yeni rutinlere uyum sağlamaya başladı. Liv Hospital Ulus Ortopedi ve Travmatoloji ile Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Abul ailelere duruş takibinin önemini hatırlattı. Uzman, özellikle ergenlik döneminde hızla büyüyen çocuklarda omurga eğriliklerinin ağrı olmadan ilerleyebileceğini belirterek ağrı yok diye ihmal etmeyin uyarısında bulundu.

Duruş değişiklikleri ne zaman kaygı işaretidir:

Çocuğun zaman zaman öne eğilmesi veya gevşek bir pozisyonda oturması tek başına skolyoz anlamına gelmiyor. Ancak omuzlardan birinin daha yüksek görünmesi, kürek kemiklerinden birinin belirginleşmesi, bel hattında asimetri veya öne eğildiğinde sırtta tek tarafın çıkıntı yapması gibi kalıcı bulgular değerlendirilmesi gereken işaretlerdir. Ailelerin sık kullandığı dik dur uyarısına rağmen düzelmeyen ve kısa sürede geri dönen asimetriler, yalnızca kötü alışkanlık olmasa bile uzman incelemesini gerektirir.

Ağır çanta skolyoz yapar mı ve günlük önlemler:

Abul, ağır veya yanlış taşınan çantaların çocuklarda sırt ve omuz ağrısına, kas yorgunluğuna ve geçici duruş bozukluklarına yol açabileceğini ancak yapısal skolyozun doğrudan nedeni olmadığını vurguladı. Çantanın iki omuza eşit yük dağıtması, gereksiz ağırlıkların çıkarılması ve çanta taşıma süresinin sınırlanması gibi basit önlemler önerildi. Ayrıca oturma düzeninin ergonomik hale getirilmesi ve kısa molalarla kasların dinlendirilmesi önem taşıyor.

Büyüme döneminde takip ve tedavi yaklaşımı:

Skolyozun ilerleme riski çocuğun yaşına ve büyüme potansiyeline bağlıdır. Bu nedenle erken fark edilen asimetriler zamanla düzelir düşüncesiyle ertelenmemelidir. Tanı sürecinde çocuğun yaşı, eğriliğin derecesi ve omurga özellikleri birlikte değerlendiriliyor; gerekli durumlarda görüntüleme yöntemleriyle eğriliğin seyri izleniyor. Tedavi her çocuk için aynı değil; takip, fizik tedavi, korsaj veya cerrahi gibi seçenekler çocuğun ihtiyaçlarına göre planlanıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı, yalnızca akademik uyum değil aynı zamanda sağlık açısından da bir değerlendirme fırsatı sunuyor. Doç. Dr. Kadir Abul ailelere omuz, kürek kemiği ve bel hattında fark edilen küçük değişiklikleri göz ardı etmemeleri, şüphe durumunda uzman değerlendirmesi almaları çağrısında bulundu.

LİV HOSPİTAL ULUS ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İLE OMURGA CERRAHİSİ UZMANI DOÇ. DR. KADİR ABUL