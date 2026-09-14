Okula dönüş yolunda trajedi: 7. sınıf öğrencisi Yüsra yaşamını yitirdi

kaza ve müdahale:

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Işıklar gişeleri yakınlarında Diyarbakır'dan İstanbul'a dönen yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu otobüste yangın çıktı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı; yaralılardan birinin durumu ağır olarak bildirildi. Olayın ardından kurtarma ekipleri ve çevredekiler müdahale etti, yaralılar hastanelere sevk edildi.

aile ve yaralıların durumu:

Hayatını kaybedenlerden biri, 7. sınıf öğrencisi Yüsra Seraç olarak tespit edildi. Ailenin Diyarbakır'dan İstanbul'a dönüşü, okulların açılması nedeniyle Metro turizm tarafından düzenlenen ek seferle gerçekleşiyordu. Yüsra ile birlikte yola çıkan 5 kişilik ailenin diğer fertleri arasında 10 yaşındaki Nazlı Seraç ağır yaralı olarak tedavi görürken, 7 yaşındaki Ali Osman Seraç da hastanedeki tedavisine devam ediyor.

Ailenin yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenaze tespiti için DNA örneği verdi. Kazada yaşamını yitiren ikinci kişinin ise, aynı otobüse Elazığ'dan binen 54 yaşındaki bir kadın olduğu ve ölen kadının eşinin de DNA örneği verdiği belirtildi. Yetkililer, DNA eşleşmelerinin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelere teslim edileceğini bildirdi.

soruşturma ve ailenin iddiaları:

Cenaze yakınları ve aile bireyleri kazada ihmâl olduğunu öne sürdü. Ailenin yakınlarından Kasım Seraç, baba Mesut Seraç'ın kazada otobüs içinden 6 kişiyi çıkarmayı başardığını ancak kızını kurtaramadığını ifade etti. Kasım Seraç, otobüsün alevler içinde kaldığını ve kapıların açılmadığını anlattı.

Diğer bir yakın, Habip Dalgın, şoförün kusurlu olduğunu iddia ederek aracın aşırı hızlı ve uzun süre mola vermeden kullanıldığını söyledi. Aile fertleri, yaşadıkları acının yanı sıra olayla ilgili sorumluların hesap vermesini talep etti. Yakın çevre, ailenin yaklaşık 9 önce başka bir evladını da kaybettiğini belirtti.

Olayla ilgili resmî soruşturma sürüyor; Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler, yaralıların hastanedeki tedavileri ve DNA tespit çalışmaları takip ediliyor. Aile fertlerinin ve tanıkların ifadeleri, soruşturmanın önemli unsurları arasında yer alıyor.

İSTANBUL EYÜPSULTAN'DA KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA BARİYERLERE ÇARPAN OTOBÜSTE HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİNİN AİLESİ ADLİ TIP KURUMA GELEREK DNA ÖRNEĞİ VERDİ. HAYATINI KAYBEDEN İKİ KİŞİDEN BİRİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİSİ YÜSRA SERAÇ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.