Okula dönüşte başarı için sağlıklı beslenme nasıl planlanır

Okula dönüşte beslenmenin önemi

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla çocukların günlük rutinleri yeniden şekilleniyor. Uyku, fiziksel aktivite, ders çalışma saatleri ve öğün düzeni etkilenirken, yeterli ve dengeli beslenme hem büyüme-gelişmeyi destekler hem de dikkat, öğrenme ve enerji düzeyini doğrudan etkiler. Bu dönemde ailelerin beslenme yaklaşımlarını düzenlemesi gerektiğini belirten Burtom Özlüce Tıp Merkezi Uzm. Dyt. Asu Kurtuluş, okul dönemine yönelik pratik öneriler paylaşıyor.

Kahvaltının işlevi ve öğün önerileri:

Uzun gece açlığının ardından güne kahvaltıyla başlamak çocukların günlük beslenme düzeninin temelini oluşturur. Uzm. Dyt. Asu Kurtuluş, kahvaltıda protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağ kaynaklarının bir arada bulunmasının önemine dikkat çekiyor. Örnek olarak yumurta, peynir, süt veya yoğurt gibi protein kaynaklarının; tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlarla ve sebze-meyvelerle birlikte tüketilmesini öneriyor. Ayrıca, her çocuğun sabah iştahının farklı olduğunu vurgulayarak kahvaltıyı bir mücadele alanına çevirmemeyi; bunun yerine çocuğun tüketebileceği uygun alternatifler sunmayı tavsiye ediyor.

Beslenme çantası ve ara öğün düzeni:

Okulda geçirilen uzun saatler göz önüne alındığında beslenme çantasının içeriği günün kalitesini etkiler. Uzm. Dyt. Kurtuluş, çantada yalnızca paketli atıştırmalıkların bulunması yerine farklı besin gruplarından seçenekler yer almasının hedeflenmesi gerektiğini söylüyor. Amaç kusursuz bir çanta hazırlamak değil; gün içinde çocuğun farklı gruplardan besinlere ulaşmasını sağlayacak dengeli alternatifler sunmaktır.

Su tüketimi ve içecek tercihleri:

Oyun, ders ve sosyal etkinlikler sırasında çocuklar susadıklarını fark etmeyebilir. Bu nedenle çocuğun okula kendi matarasını götürmesi ve gün içinde düzenli su içmesinin desteklenmesi iyi bir alışkanlık oluşturur. Uzm. Dyt. Kurtuluş, şekerli içeceklerin günlük sıvı ihtiyacının temel kaynağı haline gelmemesine özen gösterilmesini gerektiğini vurguluyor.

Paketli ürünleri tamamen yasaklamak yerine denge öğretin:

Beslenmede sık yapılan hatalardan biri bazı yiyecekleri tamamen 'yasaklı' ilan etmektir. Uzm. Dyt. Kurtuluş, çikolata, kek, bisküvi gibi ürünlerin tüketimini tamamen yasaklamak yerine bunların günlük beslenmenin temeli olmaması ve daha besleyici seçeneklerle dengelenmesi gerektiğini ifade ediyor. Çocuğa sağlıklı beslenmeyi öğretmenin en etkili yollarından biri, yiyecekleri 'iyi-kötü' diye sınıflandırmak yerine çeşitlilik ve denge kavramlarını kazandırmaktır.

Sebze ve meyve tüketiminde çeşitlilik ve ısrar:

Vitamin, mineral, lif ve antioksidan alımı için sebze ve meyvelerin düzenli yer alması önemlidir. Uzm. Dyt. Kurtuluş, farklı renkte sebze ve meyvelerin sofraya eklenmesinin hem besin çeşitliliğini artıracağını hem de çocukların yeni tatlarla tanışmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Seçici yiyen çocuklarda bir besini ilk denemede sevmemeleri olağandır; bu durumda zorlamak yerine aynı yiyeceği farklı zamanlarda ve farklı sunumlarla tekrar önermek faydalı olabilir.

Sürdürülebilir alışkanlıklar yaşam boyu sürecek

Okula dönüş döneminde hedef, çocuğun beslenmesini katı kurallarla kontrol etmek değil; yeterli, dengeli, çeşitli ve sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmaktır. Uzm. Dyt. Asu Kurtuluş, çocuklukta kazanılan doğru beslenme alışkanlıklarının yalnızca okul başarısını veya günlük enerjiyi değil, yaşam boyu sürecek sağlıklı davranışların temelini oluşturduğunu vurguluyor.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÇOCUKLARIN GÜNLÜK RUTİNLERİ DE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR. UYKU DÜZENİNDEN FİZİKSEL AKTİVİTEYE, DERS ÇALIŞMA SAATLERİNDEN ÖĞÜN DÜZENİNE KADAR BİRÇOK ALIŞKANLIĞIN YENİDEN OLUŞTURULDUĞU BU DÖNEMDE BESLENME DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR. ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YETERLİ VE DENGELİ BESLENMENİN BÜYÜME VE GELİŞMEYİ DESTEKLEMESİNİN YANI SIRA DİKKAT, ÖĞRENME, ENERJİ DÜZEYİ VE GENEL SAĞLIK AÇISINDAN DA KRİTİK BİR ROLE SAHİP OLDUĞUNU BELİRTEN BURTOM ÖZLÜCE TIP MERKEZİ UZM. DYT. ASU KURTULUŞ, OKUL DÖNEMİNDE BESLENMEYE DAİR ÖNERİLERDE BULUNDU.