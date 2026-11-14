Okula giden çocukların yollarında sürü halinde köpekler

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, özellikle Yunus Emre ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler öğrencilerde endişe yaratıyor. Boş arazilerde ve köprü altlarında toplanan hayvanlar, sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan çocukları tedirgin ediyor.

Korku ve ulaşım zorlukları:

Öğrenciler, zaman zaman köpeklerin kendilerine saldırdığını ve bu nedenle okula gitmekte zorlandıklarını aktarıyor. Yunus Emre Mahallesi sakini Doğanur Kaçak, konuyu şöyle özetliyor: "Arkadaşlarımızla birlikte okula giderken geç kalıyoruz. Bazen bize saldırdıkları da oluyor. Bu yüzden çok korkuyoruz. Bazı günler okula gidemiyoruz. Belediye ekipleri geldiğinde köpekler saklanıyor, ekipler gittikten sonra tekrar ortaya çıkıyor. Biz de bu durumdan mağduruz."

Öğrenciler sabah erken saatlerde yol güvenliği konusunda kaygılı olduklarını belirtiyor; bazıları rotalarını değiştirip duvar dibinden yürümeyi tercih ediyor.

Mahalle sakinlerinin talepleri:

Yunus Emre ve Selahaddin Eyyubi mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, çocukların güvenliğinin sağlanması için kalıcı çözüm bekliyor. Nehir Aydın köprünün altındaki yoğunluğa dikkat çekerek, "Sabah erken saatlerde okula gittiğimiz için çok korkuyor ve endişeleniyoruz. Kısacası okula gitmekte zorlanıyoruz. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Melik Aydın ise köpeklerden korktuğu için farklı bir güzergâh tercih ettiğini anlattı: "Mahallemizde çok sayıda köpek var. Sabah okula gitmekten korkuyorum. Korkudan özellikle duvar kenarlarından yürüyerek okuluma gidiyorum. Bir an önce bu köpeklerin mahallemizden toplanmasını istiyoruz."

Vatandaşlar, belediye ekiplerinin zaman zaman müdahale ettiğini ancak hayvanların ekipler gittikten sonra tekrar aynı noktalarda toplandığını belirtiyor. Mahalle sakinleri, kalıcı ve etkili önlemler alınarak çocukların güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor.

ÖĞRENCİLERDEN DOĞANUR KAÇAK