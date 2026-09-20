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Okula giderken çarpıştılar: ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza kamerada

Adana'da 2 çocuğunu okula götüren anneye, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün üç tekerlekli motosikleti çarptı; anne yaralandı, kaza kamerada.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:22

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 09:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Okula giderken çarpıştılar: ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza kamerada

Kaza ayrıntıları:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde, geçtiğimiz çarşamba sabahı meydana gelen kazada, Selin İnan (28) iki çocuğunu motosikletle okula götürürken bir başka motosikletle çarpıştı. Kazaya karışan diğer araç, sürücüsü S.K. (16) olan üç tekerlekli motosikletti. İddiaya göre S.K.'nin yaptığı hatalı dönüş sonrası iki araç çarpıştı; çarpmanın etkisiyle İnan ve çocuklarının bulunduğu motosiklet önce bir direğe çarptı, ardından devrildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde S.K.'nin ani dönüşü ve ardından yaşanan çarpışma net biçimde görülüyor. Kazanın etkisiyle annelerin bulunduğu motosikletin kontrolden çıkarak direğe çarpması ve yere devrilmesi kayıtlarda dikkat çekiyor.

Olay sonrası ve şikayet:

Kazanın hemen ardından Selin İnan ambulans çağırmak yerine eşini aradı; eşinin olay yerine gelmesinin ardından İnan ve iki çocuğu hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde anneye kaburga çatlağı ve kas ezilmesi teşhisi konuldu; çocuklar büyük korku yaşadı. Aile daha sonra taburcu edildi.

Kazayı izleyen süreçte taraflar arasında yaşananlar da olayın boyutunu artırdı. İddiaya göre S.K.'nin ailesi akşam saatlerinde İnan ailesinin yanına gelerek "Zararınızı karşılayacağız, şikayetçi olmayın" dedi; aile bu nedenle ilk etapta şikayetçi olmadı. Ancak ertesi gün karşı tarafın, "Zararınızı karşılamayacağız. Gidin nereye şikayet ederseniz edin, biz aşiretiz" şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü. Yaşananların ardından Selin İnan karakola giderek resmi şikayette bulundu.

İnan, kazada motosikletinde 17 bin lira zarar olduğunu belirtti ve bölgedeki okul yolunun tehlikesine dikkat çekti. Olayda adı geçen genç sürücünün ehliyetsiz olduğu aktarılırken anne, "Ehliyetimiz, ruhsatımız olmasına rağmen ehliyetsiz insanlarla aynı yola çıkıyoruz. Biz onlarla aynı yola çıkmak istemiyoruz" diyerek şikayetçi olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili soruşturmanın ve sürücünün ehliyet durumuna ilişkin işlemlerin emniyet birimleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

SELİN İNAN AÇIKLAMA YAPTI

SELİN İNAN AÇIKLAMA YAPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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