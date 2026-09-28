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Okula pompalı tüfekle gelen öğrenci Tuşba'da paniğe yol açtı

Van Tuşba'daki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda ismi açıklanmayan bir kız öğrenci sabah pompalı tüfekle okula gelince öğretmen ve veliler müdahale etti, polis çağrıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Okula pompalı tüfekle gelen öğrenci Tuşba'da paniğe yol açtı

Olayın gelişimi:

Van'ın Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda sabah saatlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, okula gelirken yanında boş olduğu belirtilen pompalı tüfek ile fark edildi ve durum kısa sürede paniğe dönüştü.

Olayı gören öğretmenler ve okul çevresindeki veliler hızla müdahale ederek silahı öğrenciye ulaşmadan aldı. Gelişmeler üzerine okul yönetimi durumu derhal güvenlik güçlerine bildirdi.

Okulda güvenlik ve müdahale:

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, alınan silahı teslim alarak emniyete götürdü. Söz konusu öğrenci, ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Olayın ardından öğrenci velileri okula gelerek bilgi almak istedi; okul çevresinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve okul ile ailelerin bilgilendirildiğini belirtti. Olayın detayları hakkında gerekli incelemenin polis tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

VAN&#039;IN TUŞBA İLÇESİNDE UZUN NAMLULU SİLAHLA OKULA GELEN ÖĞRENCİ BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLDU.

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE UZUN NAMLULU SİLAHLA OKULA GELEN ÖĞRENCİ BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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