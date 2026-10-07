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Okulda arbedeyi ayırmak için polis ve sağlık ekipleri seferber oldu: Esenyurt'ta lise kavgası

Esenyurt'ta bir lisede henüz belirlenemeyen nedenle öğrenciler arasında kavga çıktı; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, müdahale sürüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okulda arbedeyi ayırmak için polis ve sağlık ekipleri seferber oldu: Esenyurt'ta lise kavgası

Olayın ayrıntıları:

Esenyurt'ta bir lisede, henüz belirlenemeyen bir nedenle öğrenciler arasında kavga çıktı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine yetkililere haber verildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, okul çevresinde güvenlik önlemleri alırken sağlık personeli olası müdahaleye hazır bulundu.

Olay yerinde müdahale devam ediyor ve gelişmeler takip ediliyor.

Esenyurt&#039;ta öğrenciler arasında kavga

Esenyurt'ta öğrenciler arasında kavga

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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