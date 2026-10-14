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Okulda can verenler: Mehmet Paşa İlkokulu'nda 90 ünite kan toplandı

Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi'nin Mehmet Paşa İlkokulu'nda düzenlediği kampanyada öğretmenler, veliler ve bağışçılarla toplam 90 ünite kan toplandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okulda can verenler: Mehmet Paşa İlkokulu'nda 90 ünite kan toplandı

Mehmet Paşa İlkokulu kampanyası:

Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi tarafından Mehmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında gün boyu süren etkinlikte 90 ünite kan toplandı. Etkinlik, Vezirköprü'de kan bağışına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Katılım ve destek:

Vezirköprü Kızılay Şubesi tarafından gerçekleştirilen kampanyaya öğretmenler ve veliler başta olmak üzere okulu ziyaret eden bağışçılar da katıldı. Gün boyunca süren bağışlarla kan ihtiyacına katkı sağlandı.

Toplanan kanın önemi:

Toplanan 90 ünite kan, kan bağışının hayat kurtarmadaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

TÜRK KIZILAY SAMSUN KAN MERKEZİ TARAFINDAN MEHMET PAŞA İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI...

TÜRK KIZILAY SAMSUN KAN MERKEZİ TARAFINDAN MEHMET PAŞA İLKOKULU’NDA DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA 90 ÜNİTE KAN TOPLANDI. ÖĞRETMENLER VE VELİLER KAMPANYAYA DESTEK VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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