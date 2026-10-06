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Okulda gıda güvenliği bilinci yükseltiliyor: Çay'da öğrencilere eğitim verildi

Çay ilçesinde, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çay İlçe Müdürlüğü teknik personeli, öğrencilere güvenilir gıda ve hijyen eğitimi verdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Okulda gıda güvenliği bilinci yükseltiliyor: Çay'da öğrencilere eğitim verildi

eğitimin yürütülmesi:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Programda öğrencilere günlük hayatta dikkat edilmesi gereken temel kurallar sade ve uygulanabilir örneklerle aktarıldı.

eğitimin içeriği:

Eğitimde öncelikle güvenilir gıdaya ulaşırken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu. Gıdaların uygun şartlarda muhafazası, etiket okuma, son tüketim tarihleri ve taşıma koşulları gibi pratik bilgiler paylaşıldı. Ayrıca hijyen kuralları ve mutfak uygulamalarında alınması gereken önlemler örneklerle gösterildi.

amaç ve beklentiler:

Programın temel amacı, öğrencilerde sağlıklı ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesine katkı sağlamak olarak belirtildi. Yetkililer, eğitimle gençlerin hem kendi sağlıklarını koruyacak bilgiye sahip olmalarının hem de aile ve çevrelerine doğru bilgiyi aktarabilmelerinin hedeflendiğini vurguladı.

Gıda güvenilirliği konusunda toplumun her kesimine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi. Eğitim katılımcılarının soruları ve geri bildirimleri doğrultusunda ilerleyen dönemde benzer etkinliklerin tekrarlanması planlandığı ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GÜVENİLİR GIDA KONUSUNDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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