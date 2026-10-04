Okulda kilitli kalan KPSS adayı itfaiye ve görevli iş birliğiyle kurtarıldı

olayın gelişimi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 915 sokakta bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesinde saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda, Ön Lisans KPSS sınavının sona ermesinin ardından okul görevlilerinin kapıları kilitlemesi sonucu bir vatandaş binada mahsur kaldı. İçeriye lavaboyu kullanmak için giren ve ismi A.Y. olarak verilen kadın, sınav bitiminde dışarı çıkamayınca kapıları açamadı ve sesini duyuramadı.

müdahale ve kurtarma:

Durumu fark edemeyen personele ulaşamayan mağdur, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine adrese, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde, telefondan ulaştıkları okul görevlisiyle iletişime geçerek durum hakkında bilgi verdi. Bir süre sonra görevliler okulda bulundu ve kapıları açarak içeride kalan kişiyi kurtardı.

olayın ardından:

Kapının açılmasının ardından bina içinde kalan A.Y., yüzünü gizleyerek hızla okuldan ayrıldı. Olay bilgisine göre kapıların sınav sonrasında kilitlenmesi, mahsur kalmaya neden oldu; ekiplerin ve okul görevlisinin iş birliğiyle kişi kısa sürede güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

ANTALYA’DA KPSS SINAVININ YAPILDIĞI BİR OKULDA KİLİTLİ KALAN BİR VATANDAŞ İTFAİYE EKİPLERİ VE OKUL GÖREVLİSİ TARAFINDAN KURTARILDI.