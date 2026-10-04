Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Okulda önlem ve farkındalık: Jandarma öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere olası riskler, güvenlik tedbirleri ve dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Okulda önlem ve farkındalık: Jandarma öğrencilerle bir araya geldi

Jandarma'dan okulda güvenlik bilinci çalışması

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulunda güvenli bir eğitim ve öğretim ortamı sağlanmasına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilere karşılaşabilecekleri riskler, alınabilecek önlemler ve bu tür durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Eğitimin içeriği:

Gerçekleştirilen bilgilendirmede, öğrencilere olası tehlikeler ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlara karşı farkındalık kazandırılmasına ağırlık verildi. Eğitim sırasında riskler, güvenlik tedbirleri ve güvenli davranış örnekleri üzerinde duruldu.

Amaç ve beklenen etkiler:

Faaliyetin temel amacı, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve muhtemel risklere karşı bilinç düzeyinin artırılması olarak açıklandı. Bu tür bilgilendirmelerin, okul içi ve çevresinde alınacak önlemlerin uygulanmasını teşvik etmesi ve öğrencilerin kendi güvenliklerini korumaya yönelik davranışlar geliştirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği bu tür etkinliklerle, eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde güvenlik kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

BİLECİK&#039;TE JANDARMA EKİPLERİ ÖĞRENCİLERE OKULDA BİLGİLENDİRME YAPTI.

BİLECİK'TE JANDARMA EKİPLERİ ÖĞRENCİLERE OKULDA BİLGİLENDİRME YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 95 şüpheli yakalandı
images

Fethiye kıyılarında 35 düzensiz göçmen, iki şüpheli gözaltında
images

Son uğurlamaydı: 18 yaşındaki Gökçe Alkan Karacabey'de defnedildi
images

Kütahya Belkavak’ta koordineli müdahale yangını büyümeden söndürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Son uğurlamaydı: 18 yaşındaki Gökçe Alkan Karacabey'de defnedildi

Kütahya Belkavak’ta koordineli müdahale yangını büyümeden söndürdü

Tarihi topraklarda teknoloji coşkusu: TEKNOFEST Güneydoğu 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri ticaret borsasında yeni dönem: Bağlamış güven tazeledi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip