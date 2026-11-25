Etkinlikte öne çıkanlar:

21 Aralık Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Bartın'ın Amasra Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Programa Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Bartın Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, il ve ilçe protokolü ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Palamutla uygulamalı taze balık eğitimi:

Okul konferans salonunda gerçekleştirilen ilk eğitimde, Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Selma Gürbüz sahneye çıkardığı poşetten bir palamut çıkararak öğrencilere ve öğretmenlere balığın taze olup olmadığını anlamaya yönelik kriterleri uygulamalı olarak gösterdi. Gürbüz, balığın üretimi, besin değerleri ve sağlık açısından faydalarına dair bilgiler verirken taze ve bayat balık arasındaki görsel ve kokusal farklılıkları örneklerle anlattı.

Buğday ekmeği tanıtımı ve sunum:

Programın ikinci bölümünde Gıda Yüksek Mühendisi Vildan Gencer, buğday ekmeğinin tarihi, önemi ve faydalarını ele aldı. Eğitimlerin ardından okul toplantı salonunda yapılan sunumda, buğday ekmeğinin beyaz ekmekten farkları anlatıldı ve katılımcılara buğday ekmeği, balık ile salata ikram edildi.

Salon önünde kurulan bir stantta ise Karadeniz'de avlanan farklı balık türlerinden örnekler sergilendi ve davetlilere türler yakından tanıtıldı. İkramın ardından Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan okulun fırınını gezdi.

Kaymakam Erdoğan, buğday ekmeğinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Milli Eğitim ile Tarım ve Orman Müdürlükleri arasında bir protokol imzalanacağını ve protokol ile okul fırınlarında beyaz ekmek yerine buğday ekmeği üretiminin yapılacağını ifade etti. Program boyunca öğrenci ve öğretmenlere buğday ekmeği ile balık dağıtımı gerçekleştirildi.

21 ARALIK DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ NEDENİYLE LİSEDE DÜZENLENEN EĞİTİMİN ORTASINDA POŞETTEN ÇIKARDIĞI PALAMUT BALIĞINI ÖĞRENCİLERE GÖSTEREN UZMAN, BALIĞIN TAZE OLDUĞUNU ANLAMA YÖNTEMLERİNİ UYGULAMALI OLARAK ANLATTI.