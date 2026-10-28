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Okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki Ömer Halis toprağa verildi

Karadeniz Ereğli'de okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım hayatını kaybetti, cenazesi Kestaneci'de toprağa verildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki Ömer Halis toprağa verildi

Olayın gelişimi:

Karadeniz Ereğli ilçesinde İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ömer Halis Yıldırım, okulda rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk için yapılan müdahalelere rağmen, yetkililerce kalp krizi geçirdiği bildirildi ve Yıldırım hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve defin:

Yıldırım'ın cenazesi, Kestaneci Köyü Mahallesi'ndeki Kestaneci Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından küçük çocuğun cenazesi Kestaneci köyü mezarlığında toprağa verildi.

Katılımcılar ve toplumda yarattığı etki:

Vefatı ailesini, okul arkadaşlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu. Cenaze törenine Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş ile ailenin yakınları, sevenleri ve sınıf arkadaşları katıldı. Tören, ilçede derin bir üzüntüye yol açtı.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANMASININ ARDINDAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANMASININ ARDINDAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 9 YAŞINDAKİ İLKOKUL ÖĞRENCİSİ ÖMER HALİS YILDIRIM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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