Okulda sık hastalanan çocuklarda ailelere pratik önlemler

Okul döneminde sık görülen enfeksiyonlara karşı dikkatle yaklaşın

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bihter Gürsel Al, okulların açılmasıyla birlikte çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirdiğini, bunun enfeksiyon sıklığını artırabildiğini belirtti. Özellikle okula yeni başlayan çocukların nezle, grip, boğaz enfeksiyonları ve mide-bağırsak enfeksiyonlarıyla daha sık karşılaşabildiğini vurguladı.

Ortam hijyeni ve kişisel alışkanlıkların önemi:

Dr. Bihter Gürsel Al, bulaşıcı hastalıkların çocukların bağışıklık sistemi gelişene kadar daha sık görülebileceğini söyledi. Sınıfların düzenli havalandırılması, kapalı alanlarda biriken mikropların dağılmasını sağlar. Çocuklara ellerini yemeklerden önce ve sonra, tuvalet sonrası ile öksürüp hapşırdıktan sonra sabun ve suyla yıkama alışkanlığı kazandırılmalı; eller yıkanmadan göz, burun ve ağıza dokunulmaması öğretilmelidir. Ayrıca su şişesi, bardak, çatal ve kaşık gibi kişisel eşyaların paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Dengeli beslenme, uyku ve hasta çocuk yönetimi:

Bağışıklığın desteklenmesi için günlük öğünlerde sebze, meyve, protein kaynakları, süt ürünleri ve tam tahıllara yer verilmesi gerektiğini belirten Dr. Gürsel Al, yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekti. Aşırı şekerli ve işlenmiş gıdaların sınırlandırılması ve yeterli uyku düzeninin sağlanmasının çocukların direncini artırmada etkili olduğu vurgulandı.

Ateş, yoğun öksürük, kusma, ishal veya belirgin halsizlik yaşayan çocukların hem iyileşebilmesi hem de enfeksiyonun arkadaşlarına bulaşmaması için evde dinlendirilmesi gerektiği belirtildi. Okula dönüş zamanı çocuğun genel durumu, hastalığın türü ve doktor önerisine göre belirlenmelidir. Çocukluk çağı enfeksiyonlarının önemli bir bölümünün viral kaynaklı olduğu, bu nedenle antibiyotiklerin viral hastalıklarda etkili olmadığı ve gereksiz kullanımın yan etkilere ile antibiyotik direncine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Dr. Gürsel Al, çocuğun sık hastalanmasının yanı sıra enfeksiyonların uzun sürmesi veya ağır seyretmesi, sık zatürre ya da kulak enfeksiyonu geçirmesi, kilo alamama, büyüme ve gelişmenin etkilenmesi, sürekli halsizlik veya hastalıklar arasında tam iyileşememe gibi durumlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini kaydetti. Ailelerin hijyen, beslenme ve dinlenme düzenine özen göstererek çocukların enfeksiyon riskini azaltmada önemli rol oynayacağı belirtildi.

GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. BİHTER GÜRSEL AL, OKUL DÖNEMİNDE SIK HASTALANAN ÇOCUKLAR İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİLER VERDİ.