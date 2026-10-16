Okulda su ve sabunla sağlıklı alışkanlıklar miniklere uygulamalı gösterildi

Okulda su ve sabunla sağlıklı alışkanlıklar gösterildi:

Bursa'da Doruk Sağlık Grubu ve Tunçsiper Okulları iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında minik öğrencilere el yıkama kriterlerini uygulamalı anlattı.

Uygulamalı eğitimde öne çıkan noktalar:

Dr. Karaçay, çocuklara gün içinde ellerin hangi durumlarda yıkanması gerektiğini ve mikropların eller aracılığıyla nasıl yayıldığını basit örneklerle gösterdi. Öğrenciler adım adım el yıkama sürecini uygulayarak doğru teknikleri öğrendi.

"Doruk Sağlık Grubu olarak 15 Ekim Dünya El Yıkama günü kapsamında Tunçsiper İlkokulu öğrencilerimize kişisel sağlığımız açısından büyük önem taşıyan el yıkamanın önemini anlattık. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili ve kolay yolu suya sabuna dokunmaktan geçer."

Miniklere sertifika ve günlük alışkanlık çağrısı:

Etkinlik sonunda uygulamalı eğitim alan öğrencilere sertifika verildi. Katılımcılar hep bir ağızdan "Temiz eller, sağlıklı günler" dileyerek öğrendiklerini pekiştirdi.

Dr. Karaçay, öğrencilere hastalıklardan korunmak için ellerini sık sık yıkamalarını öğütledi ve suyla sabun kullanımının önemini bir kez daha vurguladı.

DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KAPSAMINDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE EL YIKAMA KRİTERLERİ UYGULAMALI ANLATILDI. ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ UZMANI DR. MELTEM ÖNER KARAÇAY ETKİNLİK SONUNDA MİNİK ÖĞRENCİLERE SERTİFİKA VERDİ.