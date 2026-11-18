Subaşı Robotics'in atık malzemelerle projesi:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Subaşı Robotics takımı, okul bünyesindeki atık ve kullanılmayan malzemeleri değerlendirerek kendi robotik yarışma sahasını inşa etti. Öğrenciler, dışarıdan temin etmek yerine mevcut kaynakları kullanmayı tercih ederek hem üretkenlik hem de sürdürülebilirlik odaklı bir adım attı.

geri dönüşümle standartlara uygun saha üretimi:

Takım üyeleri, atıl durumdaki parçaları titizlikle elden geçirip, gerekli işçilik ve düzenlemeleri yaparak yarışma standartlarına uygun bir platform oluşturdular. Bu çalışma sayesinde maliyet tasarrufu sağlanırken, malzemelerin yeniden kazanılmasıyla sıfır atık yaklaşımına katkı sunuldu.

takımın hedefleri ve değerlendirmesi:

Subaşı Robotics öğrencileri yaptıkları çalışma ile yalnızca robot tasarlamanın ötesine geçtiklerini vurguladı. Takımın ortak değerlendirmesi şöyle:

"Üretmenin, dönüştürmenin ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha gösterdik. Okulumuzda bulunan atık ve kullanılmayan malzemeleri değerlendirerek kendi yarışma sahamızı oluşturduk. Hem geri dönüşüme katkı sağladık hem de imkânlarımızı üretkenliğimizle birleştirerek ortaya güzel bir çalışma çıkardık. Bizim için önemli olan yalnızca bir robot yapmak değil, elimizdeki imkânlarla çözüm üretmek ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmektir"

Proje, öğrencilerin sınırlı imkânlarla yaratıcı çözümler üretme yeteneğini ortaya koyarken, okul düzeyinde kaynakların verimli kullanımı ve çevre bilincinin artırılması açısından da örnek teşkil etti.

ATIK MALZEMELERDEN YARIŞMA SAHASI YAPTILAR