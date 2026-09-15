Okullar açıldı, sabah yolları doldu: İstanbul trafiğinde ikinci gün artış

trafikte ikinci gün artış:

İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından kent genelinde trafik yoğunluğunda ikinci gün belirgin bir yükseliş kaydedildi. Okulların açıldığı ilk gün ölçülen %51 seviyesinin ardından, ikinci günde sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterler ve bağlantı yolları üzerinde araç yoğunluğunun arttığı görüldü.

Yetkililer ve sürücüler bazı bölgelerde ilerlemenin güçleştiğini bildirirken, yoğunluğun artışı kent genelindeki akışı etkiledi. Ölçümlere göre trafik yoğunluğu ikinci günde %58 seviyesine çıktı.

valiliğin aldığı önlemler:

İstanbul Valiliği tarafından okulların açıldığı ilk gün trafik akışını düzenlemek amacıyla çeşitli tedbirler alındı ve bu önlemler ilk gün yoğunluğun düşürülmesinde etkili oldu. Ancak ikinci gün, sabah saatlerindeki hareketlenme ile birlikte yoğunluğun yeniden yükseldiği gözlendi.

Gün içindeki trafik verileri, sürücülerin alternatif güzergah ve toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmesinin önemine işaret ediyor; yetkililer ise akışın sağlanması için takip ve müdahalelerin sürdüğünü aktardı.

İSTANBUL’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI’NIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KENT GENELİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU İKİNCİ GÜNDE ARTIŞ GÖSTERDİ. OKULLARIN AÇILDIĞI İLK GÜN YÜZDE 51 OLARAK ÖLÇÜLEN TRAFİK YOĞUNLUĞU, İKİNCİ GÜNÜNDE YÜZDE 58’E YÜKSELDİ.