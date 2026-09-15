Okullar açılırken mezarlıkta hüzün: aileler yeni eğitim yılına buruk veda etti

Okullar açılırken mezarlıkta anma

Yeni eğitim-öğretim yılının açıldığı gün, Ayser Çalık Ortaokulu saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Bayram Nabi Şişik için aileler mezarlıkta bir araya geldi. Aile üyeleri çocuklarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, okulların ilk gününde yaşanan buluşma buruk bir anmaya dönüştü.

Velilerin duyguları:

Mustafa Güngör, oğlunun okula başlayamadığını belirterek, "Yavrumuz okula gidemedi. Kardeşleri de gitmek istemedi. Her sene bir kırtasiye alışverişi telaşı olurdu. Bu sene ne kırtasiye alışverişi yapabildik ne de içimizden bir şey geliyor. Bu dava süreçleriyle uğraştık zaten. İddianameyi sonuna kadar okuduk" dedi. Babasının sözlerinde hem günlük hayatın eksilmesi hem de adalet beklentisinin ağırlığı hissedildi.

Güngör, kutsal topraklarda yaptığı ibadete atıfta bulunarak Hazreti Hacer ile Safa-Merve arasında yapılan koşuya göndermede bulundu: "Uhud bir dağdır ama yüreği vardır, diyor Peygamber Efendimiz. Uhud bizi sever, biz onu severiz." Bu sözler, kaybedilen evlat için duyulan inanç temelli teselli arayışını yansıtıyor.

dava, beklenti ve çağrı:

Güngör, davaya sahip çıkılması çağrısında bulunarak topluma ve yetkililere mesaj verdi: "Tüm Kahramanmaraş halkı, tüm Türk milleti bu davaya sahip çıksın. Herkes çocuğunu okula gönderiyor. Gelin iddianameyi okuyun, video kayıtlarını izleyin. Ne olup bittiğini kendiniz görün, bilin, anlayın. Gerçekten anne babanın evladına vefasızlığı, bazı kişilerin görevlerine vefasızlığı var."

"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz artık" sözleriyle acının sürekliliğini ve ailenin yaşamındaki kalıcı boşluğu dile getiren Güngör, okulların daha güvenli olması; görevinin bilincinde, gerektiğinde müdahale edecek cesaret ve yeteneğe sahip kişilerin görev yapmasını istedi. "Ben bir evlat kaybettim. Evlat kaybetmenin acısı bitmiyor. Ben ona vefamı sunmak istiyorum. Her gün mezarlığa gelmeye çalışıyorum. Özlüyoruz, inanın" ifadeleri dikkat çekti.

Bir babanın ortak çağrısı:

Cevdet Yeşil ise yeni eğitim yılının başlamasıyla acılarının yeniden tazelendiğini anlattı: "Okullarımız açıldı. İnşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. İçlerimiz buruk, evlatlarımızın evlerinde hüzün var. Oğlumuzu okula götürecektik, götüremedik. Kırtasiye alacaktık, defterlerini alacaktık, alamadık." Yeşil, arkadaşlık ve sıradaşlık anılarına değinerek duygularını paylaştı.

Yeşil, "Bir baba olarak, ülke olarak böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını istiyorum" diyerek hem kişisel hem toplumsal bir beklenti ifade etti. Çocuklarla daha fazla iletişim kurulması, dijital ortamlardan korunmaları ve ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. "Biz çünkü oğlumuza hep bunu yapıyorduk. Ama artık bizim bir oğlumuz yok" sözleri, kaybın günlük yaşamdaki somut etkisini ortaya koydu.

Ailelerin mezarlıkta yaptıkları dualar, okullara başlayan diğer öğrenciler için duyulan iyi dilekler ve adalet beklentisiyle birleşerek hem kişisel bir yas hem de toplumsal bir çağrı niteliği taşıdı. Aileler, bir daha böyle acıların yaşanmamasını dileyerek hem toplumdan hem yetkililerden sorumluluk talep etti.

AİLELER, ÇOCUKLARIN MEZARI BAŞINDA KUR'AN-I KERİM OKUYUP DUA ETTİ.