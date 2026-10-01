Okullar bölgesinde altyapı atağı: İlkadım'da yağmur ve atık su hatları yenileniyor

İlkadım'da altyapı yenileme çalışmaları başladı

Samsun’un İlkadım ilçesindeki okullar bölgesinde kullanım ömrünü tamamlayan altyapı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yenileniyor. İstasyon Mahallesi’nde, Saadet Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında yürütülen çalışmalarla bölgenin altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında 249 metre uzunluğunda ve bin milimetre (1.000 mm) çapında yağmur suyu hattı ile 231 metre uzunluğunda ve 300 milimetre çapında atık su hattı yapılıyor. Yağmur suyu hattının 120 metresi, atık su hattının ise 120 metresi tamamlandı.

Hedef ve yerel yönetim yorumu:

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki altyapının daha güvenli ve ihtiyaçlara cevap verebilen bir sisteme kavuşması amaçlanıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan konuya ilişkin olarak, "Samsun’umuzun her noktasında olduğu gibi şehir merkezimizde de altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle yoğun nüfusun, okullarımızın ve günlük yaşamın iç içe olduğu bölgelerde yaptığımız çalışmalarla şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının Samsun’unu da planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDEKİ OKULLAR BÖLGESİNDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ALTYAPI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YENİLENİYOR.