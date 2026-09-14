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Okullar yeni eğitim yılına denetimli serbestlik yükümlülerinin çalışmalarıyla hazırlandı

Adalet ve Milli Eğitim iş birliğiyle denetimli serbestlik yükümlüleri 2026-2027 hazırlıkları kapsamında 2 bin 779 okulda bakım, onarım ve temizlik yaptı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Elif Demir

Okullar yeni eğitim yılına denetimli serbestlik yükümlülerinin çalışmalarıyla hazırlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılan hazırlıklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlıkların iş birliğiyle yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirten Gürlek, yükümlülerin kamu yararına çalışmalarıyla ülke genelinde 2 bin 779 okulda bakım, onarım, boya, badana, temizlik ve çevre düzenleme işlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılan çalışmalar arasında okul binalarında yürütülen bakım ve onarım işleri; sınıf, koridor ve ortak kullanım alanlarında yapılan boya-badana uygulamaları, genel temizlik ile dış çevre düzenlemeleri yer aldı. Proje, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki koordinasyon çerçevesinde planlandı ve yeni eğitim yılı öncesine yetiştirildi.

Kamu kaynakları ve topluma kazanım:

Gürlek, uygulamanın hem okulların daha temiz ve düzenli ortamlarda eğitim vermesine katkı sağladığını hem de denetimli serbestlik yükümlülerinin üretken bir sürece katılarak topluma yeniden kazandırılmalarını desteklediğini vurguladı. Açıklamada ayrıca çalışmaların kamu kaynaklarının etkin kullanımına hizmet ettiği ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinin iletildiği belirtildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA, DENETİMLİ...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA, DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİN KAMU YARARINA ÇALIŞMALARIYLA ÜLKE GENELİNDE 2 BİN 779 OKULDA BAKIM, ONARIM, BOYA, BADANA, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLANDIĞINI BİLDİRDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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